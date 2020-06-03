Поппи выпустила кавер на песню «All the Things She Said» «Тату»

Американская певица Поппи, самопровозглашенная кавайная Барби-принцесса, выпустила кавер на англоязычный хит российской группы «Тату» — «All the Things She Said», который до этого она исполняла только на своих концертах.
Оригинал песни группа «Тату» записала для своего второго альбома «200 km/h in the Wrong Lane», который вышел в 2002 году. Трек четыре недели удерживал первую строчку в британском чарте UK Singles Chart (впервые для российских исполнителей).
Поппи использует в своей музыке элементы электропопа, синти-попа и металла. С 2017 года она выпустила три полноценных альбома, последний из которых ― «I Disagree» ― вышел в этом январе.
Летом Поппи должна была выступить на фестивале Park Live в Москве, но его перенесли на следующий год из‑за пандемии коронавируса. Организаторы обещали оставить лайнап почти неизменным (и некоторые хедлайнеры уже подтвердили свое участие), но пока не известно, приедет ли все-таки Поппи.