Поппи выпустила кавер на песню «All the Things She Said» «Тату»

Американская певица Поппи, самопровозглашенная кавайная Барби-принцесса, выпустила кавер на англоязычный хит российской группы «Тату» — «All the Things She Said», который до этого она исполняла только на своих концертах.

Оригинал песни группа «Тату» записала для своего второго альбома «200 km/h in the Wrong Lane», который вышел в 2002 году. Трек четыре недели удерживал первую строчку в британском чарте UK Singles Chart (впервые для российских исполнителей).