Студия Warner Bros. поддержала протесты, начавшиеся после гибели Джорджа Флойда

Warner Bros. поддержала протесты, начавшиеся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом пишет Variety.

Студия открыла свободный доступ к драме «Просто помиловать». В течение июня американские пользователи смогут посмотреть фильм бесплатно на онлайн-платформах.

«Чтобы активно поучаствовать в переменах, в которых отчаянно нуждается наша страна, мы призываем вас узнать побольше о нашем прошлом и бесчисленных несправедливостях, которые привели нас туда, где мы сегодня», — говорится в заявлении Warner Bros.

«Просто помиловать» — картина, основанная на реальных событиях. Она рассказывает про юриста и правозащитника Брайана Стивенсона. Однажды он приезжает в Алабаму и начинает расследовать дело афроамериканца Уолтера МакМиллиана, которого обвиняют в убийстве и приговаривают к смертной казни, несмотря на твердое алиби. После этого он помогал и другим заключенным афроамериканцам, осужденным без должного расследования. О похожих фильмах читайте здесь.

В США уже неделю продолжаются протесты. Они начались после того, как при задержании погиб афроамериканец Джордж Флойд. Полицейский повалил его на землю и наступил коленом на горло, удерживая в таком положении несколько минут и не давая дышать. Сотрудников правоохранительных органов, проводивших задержание, уже уволили. ФБР начало расследование обстоятельств смерти Флойда.

Мирный протест перерос в беспорядки, охватившие десятки городов США. Уже более чем в 40 городах ввели комендантский час, есть погибшие и пострадавшие как среди протестующих, так и среди полицейских. Президент страны Дональд Трамп призывает полицию к более жестким действиям, почти никак не комментируя причину беспорядков. Когда протестующие подошли к Белому дому, он с семьей укрылся в подземном бункере Секретной службы, а освещение здания погасили впервые с 1889 года.