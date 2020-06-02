ЛГБТ-группа «Стимул» подала заявление в полицию из‑за гомофобного ролика про поправки в Конституцию

ЛГБТ-группа «Стимул» подала заявление в правоохранительные органы по поводу гомофобного ролика, агитирующего голосовать за поправки в Конституцию. Об этом «Афише Daily» рассказали представители организации.

«Мы убеждены, что данный видеоролик возбуждает ненависть и вражду к группе лиц по признаку принадлежности к социальной группе ЛГБТ, унижает достоинство человека, является откровенно дискриминационным по своей сути. При этом дискриминация и разжигание ненависти совершаются публично, с использованием СМИ и сети интернет, — говорят представители «Стимула».

Кроме правоохранительных органов группа обратилась в Роскомнадзор и Google Russia с требованием заблокировать видео.

Сегодня Федеральное агентство новостей выпустило ролик, который агитирует голосовать за поправки в Конституцию. В видео важность поправок объясняется через высмеивание карикатурного персонажа-гея. Актер, сыгравший его, заявил, что «это всего лишь персонаж», а сам он будет голосовать против поправок.