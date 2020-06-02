Глава Департамента информационных технологий Москвы: «Коронавирус появился в столице еще в январе»

Глава Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко заявил в интервью «Хабру», что коронавирусная инфекция появилась в столице в середине-конце января.

«Команда работает 24/7 с момента, как у нас это все началось. Это значит примерно с середины января. Не знаю, кто как заметил, когда ковид пришел в Москву, но в реальности это было… середина-конец января. Когда там Китай первые объявления сделал, еще чего‑то. На самом деле, уже был ковид здесь», — сказал Лысенко.

Пресс-служба департамента объяснила «Медузе», что журналисты неправильно поняли Лысенко. Он говорил о том, что «в январе началась проработка различных технических решений, которые помогли бы Москве справиться с возможным распространением коронавируса». Там добавили, что первый случай заболевания в Москве был выявлен в начале марта.

Официально первый случай в России был зарегистрирован 2 марта. Это был мужчина, вернувшийся из Италии в Москву. Власти сообщили, что он выздоровел уже через четыре дня, после того как стало известно о заражении.