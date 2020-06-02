В Москве начали задерживать протестующих против полицейского насилия

В Москве у здания ГУ МВД на Петровке, 38, начали задерживать участников одиночных пикетов против полицейского насилия. По данным «ОВД-инфо», в автозаки попали не менее 16 человек.
Среди них пресс-секретарь «Гражданского общества» Егор Илюшкин, член совета «ФемФракции» Лусинэ Минасян и гражданский активист Тимур Айсин.
Как пишет «МБХ-медиа», некоторые из задержанных вышли на пикет в поддержку арестованного журналиста Ильи Азара.
Акция против полицейского произвола началась после того, как в Екатеринбурге спецназ Росгвардии застрелил 27-летнего Владимира Таушканова, подозреваемого в краже четырех рулонов обоев.
Глава Либертарианской партии Михаил Светов, возмущенный инцидентом, запустил в соцсетях хештег #RussianLivesMatter — по аналогии с названием американского движения за права темнокожих #BlackLivesMatter. Хештег попал в тренды российского твиттера, с ним вышло уже более 16,5 тыс. сообщений в соцсети.