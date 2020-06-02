В Москве начали задерживать протестующих против полицейского насилия

В Москве у здания ГУ МВД на Петровке, 38, начали задерживать участников одиночных пикетов против полицейского насилия. По данным «ОВД-инфо», в автозаки попали не менее 16 человек.

Среди них пресс-секретарь «Гражданского общества» Егор Илюшкин, член совета «ФемФракции» Лусинэ Минасян и гражданский активист Тимур Айсин.

Как пишет «МБХ-медиа», некоторые из задержанных вышли на пикет в поддержку арестованного журналиста Ильи Азара.