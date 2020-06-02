Рестораны и торговые центры в Петербурге пока открывать не собираются

Петербург пока «категорически не готов к снятию ограничений», заявила главный санитарный врач города Наталия Башкетова на круглом столе РБК.

По ее словам, ситуация в Петербурге не соответствует критериям, установленным Роспотребнадзором даже для первого этапа снятия ограничительных мер. «Следующий пакет снятия ограничений, который будет объявлен перед 14 июня, не будет касаться ни ресторанов, ни парков, ни торговых центров», — отметила чиновница.

Подобную позицию также ранее высказал губернатор Петербурга Александр Беглов. По его мнению, хоть сейчас о коронавирусе известно гораздо больше, чем в начале пандемии, ситуация в городе остается сложной, и о ее переломе пока говорить рано.

Относительно возможного открытия парков, непродовольственных магазинов, учреждений культуры, кафе и ресторанов градоначальник сказал, что они «пока ждут возможности начать работать». Правительство Петербурга принимает свои решения в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора, добавил Беглов.

С 1 июня в Петербурге начали снимать карантинные меры. В городе открылись кладбища, юридические и нотариальные конторы, для граждан старше 65 лет режим самоизоляции стал необязательным, перчаточно-масочный режим смягчили. 14 июня ожидается второй пакет снятия ограничений.