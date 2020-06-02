Китай в сентябре начнет искать инопланетян с помощью самого большого в мире телескопа

Китай собирается уже в сентябре этого года запустить для поиска следов внеземной жизни свой новый телескоп FAST — самый большой в мире, сообщает издание China Tech City.

FAST расшифровывается как Five hundred meter Aperture Spherical Telescope («Сферический телескоп с апертурой пятьсот метров»). Его диаметр действительно составляет 500 метров, что должно помочь китайским ученым обнаружить сигналы существования других цивилизаций. В январе этого года его запустили в ограниченном режиме.

Бюджет телескопа — 185 млн долларов, его создатели утверждают, что он в 2,5 раза чувствительнее подобных проектов, например, обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико. Старший исследователь Чжан Тунцзе утверждает, что у них уже есть кандидаты на сигналы внеземных существ, однако, по его мнению, вряд ли их могли отправить инопланетяне.