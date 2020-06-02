Китай в сентябре начнет искать инопланетян с помощью самого большого в мире телескопа

Китай собирается уже в сентябре этого года запустить для поиска следов внеземной жизни свой новый телескоп FAST — самый большой в мире, сообщает издание China Tech City.
FAST расшифровывается как Five hundred meter Aperture Spherical Telescope («Сферический телескоп с апертурой пятьсот метров»). Его диаметр действительно составляет 500 метров, что должно помочь китайским ученым обнаружить сигналы существования других цивилизаций. В январе этого года его запустили в ограниченном режиме.
Бюджет телескопа — 185 млн долларов, его создатели утверждают, что он в 2,5 раза чувствительнее подобных проектов, например, обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико. Старший исследователь Чжан Тунцзе утверждает, что у них уже есть кандидаты на сигналы внеземных существ, однако, по его мнению, вряд ли их могли отправить инопланетяне.
Ученые давно ищут следы внеземных цивилизаций. Недавно, например, исследователи обнаружили экзопланету, наиболее похожую на Землю из всех ранее найденных, а в прошлом сентябре в атмосфере другой планеты в «обитаемой зоне» ее звезды нашли следы водяного пара.