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Правительство планирует ввести единый билет на общественный транспорт по всей стране

Илья Голубев
Вчера в 17:57

Правительство России предложило ввести единый проездной билет на весь общественный транспорт в стране, сообщает агентство RNS со ссылкой на соответствующий проект, подготовленный для президента Владимира Путина.

Согласно плану, проект должен обеспечить «возможности применения «единого билета» на всех видах общественного транспорта для пассажиров различных регионов». «Единый билет» — рабочее название универсального проездного.

Проект предназначен для стимулирования дальнейшего развития общественного транспорта России. В течение 2020–2021 годов правительство также планирует обновлять подвижные составы и оптимизировать маршруты.

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