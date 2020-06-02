Историк и писатель Юваль Ной Харари дал интервью Карену Шаиняну

На ютьюб-канале журналиста Карена Шаиняна вышло интервью с историком и писателем Ювалей Ной Харари.

«Юваль Ной Харари был первым, кого я попросил об интервью еще в конце прошлого лета. И он был первым, кто мне отказал. Что было естественно: с тем же успехом я бы мог послать запрос Бейонсе. Харари — антрополог-селебрити, философ-суперзвезда. Его «Sapiens», «Homo Deus» и «21 урок для XXI века» продаются миллионными тиражами, его лекции на TED собирают миллионы просмотров, его график расписан на год вперед», — рассказал журналист, добавив, что позже представители ученого связались с ним сами.

Они поговорили о том, почему гомофобия — это современное изобретение и наследие колониализма, разобрались, существует ли «ген гомосексуальности», а также затронули темы патриотизма, национализма и «цифрового ГУЛАГа».