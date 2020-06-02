Режиссер Спайк Ли поддержал протесты в США и выпустил короткое видео на тему расизма полицейских

Режиссер Спайк Ли выпустил короткое видео «3 Brothers — Radio Raheem, Eric Garner and George Floyd», посвященное бушующим в США протестам против расизма и жестокости полицейских.
Ролик представляет собой нарезку из записей смертей Эрика Гарнера в 2014 году и Джорджа Флойда на прошлой неделе от рук белых полицейских, а также кадров из фильма «Делай как надо!» самого Спайка Ли, выпущенного в 1989 году и посвященного той же теме.
«Почему никто не понимает, почему люди ведут себя именно так? Это не первый раз, мы видели бунты в 60-х, после убийства Мартина Лютера Кинга, каждый раз, когда что‑то идет не так и правосудие не работает, люди реагируют тем способом, которым привлекут внимание к себе. Мы уже проходили через это раньше, и раньше, и раньше… В этом и суть — на убийстве чернокожих и построена эта страна», — заявил Спайк Ли CNN.
Беспорядки в США начались после того, как при аресте погиб афроамериканец Джордж Флойд, которого задержали по вызову о попытке использования поддельных документов или денег в местном магазине. Полицейский повалил его на землю и наступил коленом ему на горло, удерживая в таком положении несколько минут и не давая дышать. Полицейских, проводивших задержание, уже уволили. ФБР начало расследование обстоятельств смерти Флойда.
Мирный протест перерос в настоящие бунты с погромами, охватившие десятки городов США. Уже более чем в 40 городах ввели комендантский час, есть погибшие и пострадавшие как среди протестующих, так и среди полицейских. Президент страны Дональд Трамп продолжает призывать полицию к более жестким действиям, почти никак не прокомментировав причину беспорядков. Когда протестующие подошли к Белому дому, он с семьей укрылся в подземном бункере Секретной службы, а освещение здания погасили впервые с 1889 года.
Ранее Спайк Ли выпустил трехминутный короткометражный фильм о своей любви к Нью-Йорку и трейлер трейлер военной драмы «Da 5 Blood». В этом году он должен был возглавить жюри Каннского кинофестиваля, но его отменили из‑за пандемии коронавируса.