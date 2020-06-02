Режиссер Спайк Ли поддержал протесты в США и выпустил короткое видео на тему расизма полицейских

Режиссер Спайк Ли выпустил короткое видео «3 Brothers — Radio Raheem, Eric Garner and George Floyd», посвященное бушующим в США протестам против расизма и жестокости полицейских.

Ролик представляет собой нарезку из записей смертей Эрика Гарнера в 2014 году и Джорджа Флойда на прошлой неделе от рук белых полицейских, а также кадров из фильма «Делай как надо!» самого Спайка Ли, выпущенного в 1989 году и посвященного той же теме.

«Почему никто не понимает, почему люди ведут себя именно так? Это не первый раз, мы видели бунты в 60-х, после убийства Мартина Лютера Кинга, каждый раз, когда что‑то идет не так и правосудие не работает, люди реагируют тем способом, которым привлекут внимание к себе. Мы уже проходили через это раньше, и раньше, и раньше… В этом и суть — на убийстве чернокожих и построена эта страна», — заявил Спайк Ли CNN.