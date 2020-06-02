Кинофестиваль «Окно в Европу» перенесли

Кинофестиваль «Окно в Европу», который должен был пройти в августе, перенесли на декабрь, а отборочный тур продлили до 1 октября. Об этом пишет «Бюллетень кинопрокатчика».

Сообщается, что многие кинокомпании не успели завершить работу над проектами из‑за карантинных мер, введенных в период пандемии коронавируса. К декабрю все фильмы, которые покажут на фестивале, должны быть завершены.

«Зимний Выборг прекрасен и гостеприимен, как и в любое время года! А в декабре в воздухе уже витает новогоднее, рождественское, праздничное настроение. И мы уверены, что Christmas-выпуск «Окна в Европу» станет настоящим праздником и для кинематографистов, и для зрителей», — говорят организаторы фестиваля.

В прошлом году мы писали о пяти лучших фильмах фестиваля в Выборге. До декабря можно посмотреть или пересмотреть их.