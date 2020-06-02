ФБК нашел у председателя Мосгордумы незадекларированные 870 млн рублей

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова незадекларированный доход в 870 млн рублей. Видео нового расследования опубликовано на ютьюб-канале фонда.

По словам Алексея Навального, в 2018 году спикер Мосгордумы внес «живыми деньгами» 870 млн рублей в уставной капитал компании «Ваш консалтинг», в результате чего 99% доли компании перешли к Шапошникову от его отца.

При этом депутат задекларировал в 2018 году лишь 24,5 млн рублей. «Это все деньги, которые заработал Шапошников за этот год, никаких сотен миллионов у него нет. Ничего похожего нет и на счетах в 2019 году. Остаток на счете ВТБ — миллион рублей, на других — вообще по нулям. Заработал 24 млн, а потратил 870 млн. На что Шапошников рассчитывает вообще?» — задается вопросом глава ФБК.