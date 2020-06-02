ФБК нашел у председателя Мосгордумы незадекларированные 870 млн рублей

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова незадекларированный доход в 870 млн рублей. Видео нового расследования опубликовано на ютьюб-канале фонда.
По словам Алексея Навального, в 2018 году спикер Мосгордумы внес «живыми деньгами» 870 млн рублей в уставной капитал компании «Ваш консалтинг», в результате чего 99% доли компании перешли к Шапошникову от его отца.
При этом депутат задекларировал в 2018 году лишь 24,5 млн рублей. «Это все деньги, которые заработал Шапошников за этот год, никаких сотен миллионов у него нет. Ничего похожего нет и на счетах в 2019 году. Остаток на счете ВТБ — миллион рублей, на других — вообще по нулям. Заработал 24 млн, а потратил 870 млн. На что Шапошников рассчитывает вообще?» — задается вопросом глава ФБК.
В прошлом году доход Шапошникова вырос почти в 80 раз, обращала внимание «Новая газета». Согласно опубликованной ранее декларации, в 2019 году чиновник заработал 1,9 млрд рублей — по данным Алексея Навального, это в пять раз больше, чем у всех остальных депутатов МГД вместе взятых.
Как утверждает спикер Мосгордумы, он получил эти деньги от продажи ценных бумаг, но каких именно, не уточняет. По данным «СПАРК-Интерфакс», кроме фирмы «Ваш консалтинг» Шапошников владеет компанией «Северянин». Первая по итогам 2019 года отчиталась об убытках на 4,3 млн рублей, вторая — на 7,6 млн рублей.