Книжный фестиваль «Красная площадь» призвали перенести из‑за пандемии. Его хотят провести 6–8 июня

На сайте Change.org запустили петицию с призывом перенести книжный фестиваль «Красная площадь» на конец лета или начало осени 2020 года. Ознакомиться с ее текстом и подписать можно здесь.

На момент создания заметки петицию подписали 128 человек. Ее запустил журналист и писатель Сергей Лебеденко. Согласно петиции, из‑за неблагоприятных эпидемиологических условий ярмарку может посетить недостаточное количество человек, а само ее проведение с 6 по 8 июня неправильно.

«Мы действительно ценим этот фестиваль, ждем возможности снова встретиться с читателями, издателями и любимыми авторами. И именно поэтому мы крайне встревожены решением Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям провести фестиваль «Красная площадь» 2020 года с 6 по 8 июня. <…> Полагаем, что предпринимаемые правительством Москвы меры и широко распространяемые предписания могут существенно снизить число людей, готовых посетить фестиваль «Красная площадь» с 6 по 8 июня. Кроме того, многие издатели отложили до лета выпуск запланированных книжных новинок, которые могли бы привлечь посетителей ярмарки», — говорится в тексте петиции.

Авторы документа отмечают, что, тем не менее, многие читатели все-таки захотят пойти на фестиваль. Однако проводить книжный фестиваль опасно в условиях, когда пандемия еще не окончена, а в Москве продолжает действовать режим самоизоляции. В качестве медународных примеров отмены книжных фестивалей авторы петиции приводят опыт Лондонской, Парижской, Лейпцигской ярмарок, Болонской ярмарки детской литературы, которая прошла в онлайн-режиме.

Таким образом, проведение фестиваля «Красная площадь» призвали перенести на конец августа — начало сентября, «когда пандемия коронавируса пойдет на спад». «Любимые авторы смогут встретиться с читателями уже не в режиме онлайн-конференций, а вживую, а само проведение ярмарки можно приурочить к прекрасному празднику, Дню знаний, — 1 сентября», — говорится в тексте петиции.