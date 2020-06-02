Открытие торговых центров в Москве не вызвало ажиотажа у покупателей

Открытие московских торговых центров не привело к значительному росту покупательского спроса. Это связано с сохраняющимися ограничениями на передвижение и пессимизмом относительно будущего роста доходов, пишет «Коммерсант».

Аналитики «Магазина магазинов» считают, что в июне трафик составит 50–70% от докризисных показателей. Полноценное восстановление может произойти только после открытия фитнес-клубов, салонов красоты, развлекательных зон, кинотеатров и фуд-кортов, отмечают они.

По мнению главы департамента исследований Cushman & Wakefield Татьяны Дивиной, в первую неделю работы посещаемость торговых центров будет на уровне 50% от докризисных значений, а после снятия ограничений на передвижение по городу вырастет до 60–70%.

Она отмечает, что речь идет скорее не об открытии ТЦ (в апреле–мае в столице и так формально работали 80–90% из них, там оставались открытыми супермаркеты и зоомагазины, аптеки, салоны связи, банки, работающие на вынос заведения), а о расконсервации новых помещений.

При этом в Leroy Merlin сообщили о двойном увеличении трафика по сравнению с маем, в OBI посещаемость также выросла. Минимальные продажи в открытых ТЦ связаны с действующим пропускным режимом, пояснила управляющий партнер RedStone Индира Шафикова. По ее мнению, после кризиса не откроются как минимум 5% магазинов в ТЦ.

Торговые центры продолжают нести убытки не только потому, что им пришлось пойти на значительные уступки арендаторам, но и благодаря увеличившимся затратам на клининг, которые из‑за новых санитарных требований выросли в среднем на 10%.

С 1 июня в Москве возобновили работу порядка 47 тыс. магазинов, которые торгуют непродовольственными товарами, и около 9000 предприятий сферы бытовых услуг. Фуд-корты, спортзалы и детские зоны пока остались закрытыми.