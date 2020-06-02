Гринпис собрал по спутниковым снимкам информацию обо всех пожарах в России с начала этого года и составил интерактивную карту. Выяснилось, что к 15 мая в стране выгорело 13,5 млн гектаров природных территорий, — это больше площади Греции.

В антирейтинге регионов по объемам пожаров лидирует Еврейская автономная область, где выгорело 22,8% земель или 822 тыс. гектаров. Затем идут Новосибирская и Омская области, где от пожаров пострадало 10% площади или 1,8 и 1,4 млн гектаров соответственно, в Калининградской и Смоленской областях огонь затронул 9% территории.

Треть площади всех весенних пожаров пришлась на неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения, которые постепенно зарастают лесом. В европейской части на такие земли пришлось 52% всей выгоревшей территории. По оценкам экологов, эти пожары уничтожили как минимум 4,7 млрд молодых деревьев — это в семь раз больше количества деревьев, выращенных во всех питомниках страны в прошлом году.

«Собранные данные однозначно подтверждают, что весной горят в первую очередь именно те земли и те леса, у которых нет ясного правового статуса и за охрану которых от огня никто не отвечает. Так, действующее российское законодательство не только препятствует ведению лесного хозяйства на выбывших из оборота землях сельскохозяйственного назначения, но и вынуждает собственников избавляться от леса при помощи огня. С сельхозземель и растущих на них молодых лесов пожары переходят в «официальные» леса и на торфяники, а затем в города и поселки», — заявил руководитель лесной программы российского Гринписа Алексей Ярошенко.

По словам экологов, так называемые «контролируемые профилактические выжигания», изначально задуманные как противопожарные мероприятия, зачастую сами становятся причинами крупных пожаров. В шести из десяти регионов антирейтинга весной 2020 года массово проводились профилактические выжигания, отмечают они.

В апреле глава противопожарного отдела Гринписа Григорий Куксин заявлял, что на фоне антикоронавирусных мер число лесных пожаров в России увеличилось на 20–30% по сравнению с прошлым годом. Затруднилось и тушение возгораний, поскольку пожарные частично заняты в санитарной обработке больниц.