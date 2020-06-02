«Ну зачем это делать?»: актера Евгения Миронова возмутили пародии на Собянина

Российский актер Евгений Миронов в своем инстаграме вступился за мэра Москвы Сергея Собянина и выступил против пародий, которые выпустили недавно Максим Галкин и Никита Джигурда.

«Неужели не видно, не понятно, как сложно сейчас команде Собянина, который настоял на том, чтобы наверху серьезно отнеслись к этой проблеме, который возглавил штаб, у которого нет опыта [решать такие вопросы], который тоже человек, как и мы все, который не знает, как бороться с этой историей. Нет опыта нигде, ни в одной стране», — заявил Миронов. Актер также добавил, что Собянину удалось минимизировать количество жертв коронавируса, поэтому он не заслужил такого к себе отношения.