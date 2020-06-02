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Выплаты по уходу за первым ребенком увеличили в два раза на фоне пандемии

Федор Кузьмин
Сегодня в 11:38

Совет Федерации сегодня одобрил закон о принятии неотложных мер для устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения коронавируса. Одна из его норм предусматривает увеличение выплат по уходу за первым ребенком до полутора лет с 3375 до 6752 рублей. Об этом пишет ТАСС.

Изменения войдут в 15-ю статью закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Минимальный размер пособия за первого ребенка, согласно нормам, которые действовали до этого момента, — 1500 рублей. Эта цифра индексируется с 2007 года, таким образом, с 1 февраля выплаты составляли 3375 рублей на первого ребенка, на второго и последующих детей — 6751 рубль.

Выплаты получают неработающие россияне, в том числе студенты. Принятый Совфедом закон также повышает максимальный размер пособия для оставшихся без работы в период декретного отпуска — с 6000 до 13,5 тыс. рублей.

Как говорится в пояснительной записке к документу, он разработан с целью урегулирования правоотношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции.

В конце мая премьер-министр России Михаил Мишустин выделил более 145 млн рублей на выплаты волонтерам на фоне пандемии коронавируса. Их получат волонтеры, сотрудники социально ориентированных некоммерческих организаций, соцработники «и просто люди, взявшие на себя заботу о тех, кто во время коронавируса в силу разных причин остался без помощи и поддержки».

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