«Макдоналдс» откроет в России рестораны с повышенным уровнем безопасности

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» откроет в России точки с повышенным уровнем безопасности после снятия коронавирусных ограничений. Первое такое заведение появится на московском Арбате, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе компании. Во всех точках сети начнет действовать частичное ограничение на вход в зависимости от размера и конфигурации помещения. Рядом с ресторанами появится специальная разметка для безопасной организации очереди.

© Пресс-материалы

Регулированием загрузки залов займется специальный сотрудник, который будет также открывать дверь гостям, чтобы исключить их дополнительный контакт с поверхностью. При входе в «Макдоналдс» всем будут дезинфицировать руки и выдавать специальный локатор с номером стола, за которым гость будет ожидать свой заказ. Между столиками и между киосками для самостоятельного заказа установят защитные экраны, а потоки курьеров и гостей разведут на разные очереди. Ждать свой заказ нужно будет за отдельным столиком, его сотрудник ресторана передаст бесконтактно, поставив на соседний, не занятый стол.

© Пресс-материалы 1 из 3 © Пресс-материалы 2 из 3 © Пресс-материалы 3 из 3

Ранее Роспотребнадзор опубликовал новую версию рекомендаций по работе кафе и ресторанов после карантина. Они разработаны вместе с представителями бизнеса и позволяют открыться сразу всем заведениям при соблюдении санитарных требований: ежедневной медицинской проверке всех сотрудников, дезинфекции помещений и расстановке столов на расстоянии не меньше 1,5 метра друг от друга.