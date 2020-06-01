«Макдоналдс» откроет в России рестораны с повышенным уровнем безопасности

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» откроет в России точки с повышенным уровнем безопасности после снятия коронавирусных ограничений. Первое такое заведение появится на московском Арбате, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе компании.
Во всех точках сети начнет действовать частичное ограничение на вход в зависимости от размера и конфигурации помещения. Рядом с ресторанами появится специальная разметка для безопасной организации очереди.
Регулированием загрузки залов займется специальный сотрудник, который будет также открывать дверь гостям, чтобы исключить их дополнительный контакт с поверхностью. При входе в «Макдоналдс» всем будут дезинфицировать руки и выдавать специальный локатор с номером стола, за которым гость будет ожидать свой заказ.
Между столиками и между киосками для самостоятельного заказа установят защитные экраны, а потоки курьеров и гостей разведут на разные очереди. Ждать свой заказ нужно будет за отдельным столиком, его сотрудник ресторана передаст бесконтактно, поставив на соседний, не занятый стол.
Ранее Роспотребнадзор опубликовал новую версию рекомендаций по работе кафе и ресторанов после карантина. Они разработаны вместе с представителями бизнеса и позволяют открыться сразу всем заведениям при соблюдении санитарных требований: ежедневной медицинской проверке всех сотрудников, дезинфекции помещений и расстановке столов на расстоянии не меньше 1,5 метра друг от друга.