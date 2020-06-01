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Благотворительный фестиваль SVBD пройдет в онлайн-формате

Семён Гудошников
Вчера в 20:20

Интерактивный благотворительный фестиваль SVBD («Свобода») пройдет 6 июня в формате иммерсивной Zoom-вечеринки. Об этом «Афише Daily» рассказали в фонде «Дом с маяком», который выступает партнером проекта.

Слушатели смогут перемещаться по вебинарным комнатам, взаимодействуя друг с другом и с мастерами. Поучаствовать в фестивале сможет любой желающий, трансляция станет доступна на «Афише» 6 июня, в 19.00.

В качестве мастеров на SVBD пригласили основателя ресторанного холдинга Perelman People Владимира Перельмана (он научит успокаиваться через медитацию, любить воду и чувствовать ее вкус) и сооснователя технологической компании Phygitalism Ивана Юницкого (он предстанет в роли цифрового аватара и предложит слушателям самим почувствовать себя в этой роли).

К ним присоединятся хореограф из Нью-Йорка Дрю Доллаз, который проведет мастер-класс по работе над телесной пластикой, и создатель проекта SVBD Петр Иванов, который расскажет о практиках по развитию креативности и поиску новых идей.

«У каждого из нас есть большой творческий потенциал, который мы часто боимся раскрыть. Узнай, как этот страх преодолевают практикующие мастера творческих профессий. На SVBD ты откроешься новому, научишься быть свободным в сети и создавать собственный креативный контент для разных диджитал-площадок», — поделился Иванов.

Впервые фестиваль SVBD прошел в 2018 году. Он задумывался как обучающий опыт с полной свободой действий, где каждый за три часа может стать творцом. Обычно мероприятие проводили на большой площадке, но из‑за пандемии коронавируса организаторы решили перевести его в онлайн-формат.

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