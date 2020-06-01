Роспотребнадзор обновил правила работы ресторанов после отмены самоизоляции

Роспотребнадзор опубликовал новую версию рекомендаций по работе ресторанов и кафе в условиях риска распространения COVID-19.

Ведомство отказалось делить процесс снятия ограничений на три этапа, при которых рестораны смогли бы начать нормальную работу лишь на последнем этапе, а на первом заработали бы только заведения площадью не более 50 квадратных метров при числе посетителей не более десяти.

В новой редакции нет пунктов о площади и вместимости заведений, документ ограничивается санитарными и гигиеническими рекомендациями. Так, рабочий день сотрудников кафе и ресторанов должен начинаться с медицинской проверки, персонал обязан будет носить маски, которые нужно менять раз в три часа.

На входе в заведения необходимо установить санитайзеры, а столики должны быть на расстоянии не меньше 1,5 метра друг от друга. Дезинфекцию помещений обязательно проводить каждые 2–4 часа, а каждые 2 часа при возможности проветривать заведение. Ресторанам также запретили использовать посуду со сколами и трещинами и посоветовали пользоваться современными посудомоечными машинами с дезинфицирующим эффектом.

Новые рекомендации разработаны с представителями бизнеса и ресторанного сообщества. Прошлую версию документа участники рынка жестко раскритиковали. Они заявили, что рекомендации оторваны от реальности, вредны для индустрии, а некоторые из них попросту невыполнимы.