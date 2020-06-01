Минпросвещения планирует провести выпускной для школьников в очном, а не онлайн-формате

В Министерстве просвещения России объявили о планах по проведению школьного выпускного в обычном формате. Ранее заявлялось о том, что он пройдет онлайн. Об этом пишет РИА «Новости».

«Надеюсь, что все восстановится, мы для этого все делаем. И как я уже говорил, мы планируем выпускной для тех, кто выходит из школы, провести в очном, привычном для всех формате», — рассказал министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена».

Ранее Минпросвещения рекомендовало провести выпускной онлайн 27 июня. «Очные мероприятия могут пройти в регионах, вышедших к тому моменту на третий этап снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса, но в строгом соответствии со всеми предписаниями Роспотребнадзора», — говорится в пятничном сообщении ведомства.

Ранее министерство рассказало о порядке проведения ЕГЭ в 2020 году. Основная волна ЕГЭ начнется 3 июля, в этот день пройдут экзамены по географии, литературе и информатике. Пробные экзамены, по словам министра, будут проведены 29 и 30 июня. В них не будут участвовать школьники, а их задачей станет отработка технических и организационных моментов.