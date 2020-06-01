В Оренбургской области у многодетной матери без суда забрали детей. СК и прокуратура начали проверку

В поселке Тюльпанный Оренбургской области органы опеки забрали четырех детей из семьи, которая живет в аварийном доме. Родители детей заявили, что обращались за финансовой помощью к властям, но не получили ее. Об этом пишет издание «Оренбург медиа».

Детей сотрудники органов опеки и полицейские забрали 27 мая. На опубликованном видео можно увидеть, как у матери сначала забирают детей, а затем полицейские заламывают ей руки и надевают на нее наручники. Происходящее сопровождается криками матери.

Судебные приставы при изъятии не присутствовали: детей забрали без судебного решения — на основании постановления главы Домбаровского района, «вынесенного в связи с непосредственным риском обрушения потолочного перекрытия в жилище семьи».