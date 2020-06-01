В Оренбургской области у многодетной матери без суда забрали детей. СК и прокуратура начали проверку

В поселке Тюльпанный Оренбургской области органы опеки забрали четырех детей из семьи, которая живет в аварийном доме. Родители детей заявили, что обращались за финансовой помощью к властям, но не получили ее. Об этом пишет издание «Оренбург медиа».
Детей сотрудники органов опеки и полицейские забрали 27 мая. На опубликованном видео можно увидеть, как у матери сначала забирают детей, а затем полицейские заламывают ей руки и надевают на нее наручники. Происходящее сопровождается криками матери.
Судебные приставы при изъятии не присутствовали: детей забрали без судебного решения — на основании постановления главы Домбаровского района, «вынесенного в связи с непосредственным риском обрушения потолочного перекрытия в жилище семьи».
По данным издания, органы опеки и полицейские пришли в дом к семье с пятью детьми после того, как родители обратились за помощью к властям. Глава семейства не раз писал письма о том, что состояние жилья угрожает безопасности семьи. В итоге опека решила изъять детей, пока родители не приведут дом в порядок.
Проверку действий органов опеки начали прокуратура Оренбургской области и Следственный комитет.
«С учетом применения физической силы в момент изъятия детей, а также наличия соответствующего заявления родителя малолетних, следователям предстоит дать процессуальную оценку действиям каждого должностного лица. В настоящее время дети находятся в медицинском учреждении под присмотром медицинских сотрудников и социальных педагогов, признаков вреда здоровью малолетних медицинскими работниками не выявлено», — говорится в заявлении оренбургского СК.
Как сообщили в районном МВД, мать детей неоднократно привлекалась к ответственности, а у детей находили телесные повреждения. «В декабре прошлого года ребенок 2018 года рождения был госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи и помещен в реанимацию. Однако мать не пустила врача в дом для осмотра других детей», — говорится в комментарии УМВД.