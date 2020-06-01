«ВКонтакте» и фонд «Дом с маяком» выпустили благотворительные стикеры ко Дню защиты детей

В соцсети «ВКонтакте» ко Дню защиты детей появился благотворительный набор стикеров, все деньги с продаж которого пойдут фонду «Дом с маяком», помогающему детям и молодым людям с неизлечимыми заболеваниями.

Герой стикеров — скат Маячок, который живет в аквариуме стационара детского хосписа фонда. Купить стикерпак можно до 31 августа за десять голосов (стоят от 70 до 100 рублей в зависимости от способа оплаты).