«ВКонтакте» и фонд «Дом с маяком» выпустили благотворительные стикеры ко Дню защиты детей

В соцсети «ВКонтакте» ко Дню защиты детей появился благотворительный набор стикеров, все деньги с продаж которого пойдут фонду «Дом с маяком», помогающему детям и молодым людям с неизлечимыми заболеваниями.
Герой стикеров — скат Маячок, который живет в аквариуме стационара детского хосписа фонда. Купить стикерпак можно до 31 августа за десять голосов (стоят от 70 до 100 рублей в зависимости от способа оплаты).
Это не первый раз, когда «ВКонтакте» запускает благотворительные стикеры. Первый такой стикерпак появился в соцсети в мае прошлого года — его героями стали свинка Софи и слон Прабу, а деньги с его продаж получил фонд AdVita. Позже, в сентябре, «ВКонтакте» выпустила стикерпак «Кони добра» для фонда «Арифметика добра». Также во время фестиваля VK Fest пользователи могли приобрести стикеры с хомяком Сеней, деньги за них передали сразу трем фондам — собрано было более 2 млн рублей.