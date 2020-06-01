Baza: московские дворники следят за нарушителями карантина для полиции

перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Выпуск новой версии Android и презентацию PlayStation 5 отложили из‑за протестов в США Вчера в 22:58
Собянин оправдал голосование во время пандемии будущими вызовами Вчера в 22:24
Владимир Мединский сравнил протесты в США со сценой из «Джокера» Вчера в 21:59
«Макдоналдс» откроет в России рестораны с повышенным уровнем безопасности Вчера в 21:10
Дата голосования по Конституции, новый клип Дельфина и другие новости дня Вчера в 20:25 Дайджест
SVBD/YouTube Благотворительный фестиваль SVBD пройдет в онлайн-формате
Благотворительный фестиваль SVBD пройдет в онлайн-формате Вчера в 20:20
Новый владелец «Ведомостей» оставил Андрея Шмарова главным редактором Вчера в 18:45
Полиция Далласа призвала помочь им искать нарушителей на протестах. Их засыпали кей-поп-видео Вчера в 18:10
Velial Squad дадут большой онлайн-концерт и представят новый сингл с грядущего ЕР «Black Mass III» Вчера в 17:53
Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля Вчера в 17:33
Минпросвещения планирует провести выпускной для школьников в очном, а не онлайн-формате Вчера в 17:16
Фото: Robin Skjoldborg/Getty Images «Афиша Daily» начинает прием заявок на участие в саммите для зумеров
«Афиша Daily» начинает прием заявок на участие в саммите для зумеров Вчера в 17:08
Создатели и актеры фильмов «Властелин Колец» собрались вместе в Zoom Вчера в 16:58
Роспотребнадзор обновил правила работы ресторанов после отмены самоизоляции Вчера в 16:45
Microsoft уволила почти 80 журналистов и заменила их искусственным интеллектом Вчера в 16:18
Пресс-материалы «ВКонтакте» и фонд «Дом с маяком» выпустили благотворительные стикеры ко Дню защиты детей
«ВКонтакте» и фонд «Дом с маяком» выпустили благотворительные стикеры ко Дню защиты детей Вчера в 15:56
Экспертиза: на проект Серебренникова потратили на 129 млн рублей меньше выделенных денег Вчера в 15:52
В Оренбургской области у многодетной матери без суда забрали детей. СК и прокуратура начали проверку Вчера в 15:50
Бренд Mixit поможет жертвам домашнего насилия связаться с центром «Насилию.нет» Вчера в 15:10
Шарлот выпустил новый альбом «Рожденный в аду» Вчера в 14:47
Отключить рекламу

Baza: московские дворники следят за нарушителями карантина для полиции

Федор Кузьмин
Вчера в 14:33

Телеграм-канал Baza опубликовал сообщение, в котором заявляется, что московские дворники помогают полиции следить за нарушителями карантина. Это делается неофициально, уточняет издание.

Изначально Baza сообщил о привлечении дворников к слежке за нарушителями читатель телеграм-канала. По его словам, однажды на улице к нему подошел дворник и попросил не выходить из дома, намекая на то, что «знает» о заражении коронавирусом. В полиции собеседнику Baza ответили, что дворника «попросили последить» за больным коронавирусом, но он перепутал героя истории с другим человеком.

«Мы сначала не поверили в эту историю, но немного опешили, когда её подтвердили сразу несколько источников в полиции из разных районов Москвы. Оказывается, московские дворники действительно частично помогают полиции выследить тех, кто должен находится на режиме самоизоляции. Работают они через участковых — те даже дают им фотографии жильцов на карантине, и дворники по возможности следят за заболевшими», — пишет Baza.

Телеграм-канал утверждает, что неофициально дворников привлекают тогда, когда в подъезде с больным коронавирусом нет камер слежения.

Недавно в Мурманской области дворниками пришлось пойти работать журналистам, оставшимся без работы на фоне пандемии коронавируса и последовавшего за этим кризиса. Они попросили государственной поддержки, и им нашли работу.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
электроника
«Аигел» (онлайн-трансляция)
Авторы «Татарина» и других неуютных песен о страшном вокруг
инди
Sirotkin (онлайн-трансляция)
Вкрадчивая индитроника с романтическим вайбом
экскурсии
Stay at Home Museum: Экскурсия «Ван Эйк. Оптическая революция» (онлайн-трансляция)
Выставка-блокбастер из Гента
драматический
Калигула (онлайн-трансляция)
Евгений Миронов в спектакле Эймунтаса Някрошюса
творческий вечер
Дискуссия «Как смотреть кино с детьми?» (онлайн-трансляция)
Задокументированные истории приемных семей
поп
Стинг
Романтика и релаксация от небожителя современной поп-музыки
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить