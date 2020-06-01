Правительство отклонило законопроект о выплате пособий домохозяйкам

В Госдуму на рассмотрение внесли законопроект о выплатах домохозяйкам пособий суммой в минимальном размере оплаты труда (МРОТ), сообщает РИА «Новости».

В пояснительной записке указано, что домохозяйки следят за домашним хозяйством, а под домашним хозяйством авторы законопроекта подразумевают вполне очевидные вещи: уборку, готовку, уход за детьми, родственниками с инвалидностью и пожилыми людьми и другие подобные обязанности.

Предполагается, что пособие сможет получать только один член семьи и то только в том случае, если средний ее среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов, принятых в регионе. Порядок выплат должно разработать Министерство труда. В случае принятия закон должен вступить в силу уже 1 января 2021 года.

Авторами законопроекта выступили депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Владимиром Жириновским.