«Коляда-театр» уйдет в бессрочный отпуск из‑за нехватки денег

Театр Николая Коляды с 7 июня уйдет в отпуск на неопределенный срок из‑за трудностей с финансированием. Об этом пишет ТАСС.

«С финансированием ничего. Зрители помогают, но это, к сожалению, не дает нам возможности продолжать дальше работать, поэтому мы пока уходим в отпуск с 7 июня, а дальше посмотрим, как ситуация будет», — сообщили представители театра.

В театре не знают, как долго продлится отпуск. «Уходим на неопределенный срок», — рассказали в пресс-службе.

Театр Николая Коляды каждый год гастролирует в Москве с аншлагами. Сам режиссер, который помимо театральной деятельности снимается у Кирилла Серебренникова и озвучил аудиосериал «Варшава, элохим!», ранее дал интервью «Афише Daily». Прочитать его можно здесь: в нем Коляда рассказал про ученическую мафию, работу с «Гоголь-центром», а также поговорил о Министре культуры.