NYT: Дональд Трамп укрылся в бункере, когда протестующие подошли к Белому дому

перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Выпуск новой версии Android и презентацию PlayStation 5 отложили из‑за протестов в США Вчера в 22:58
Собянин оправдал голосование во время пандемии будущими вызовами Вчера в 22:24
Владимир Мединский сравнил протесты в США со сценой из «Джокера» Вчера в 21:59
«Макдоналдс» откроет в России рестораны с повышенным уровнем безопасности Вчера в 21:10
Дата голосования по Конституции, новый клип Дельфина и другие новости дня Вчера в 20:25 Дайджест
SVBD/YouTube Благотворительный фестиваль SVBD пройдет в онлайн-формате
Благотворительный фестиваль SVBD пройдет в онлайн-формате Вчера в 20:20
Новый владелец «Ведомостей» оставил Андрея Шмарова главным редактором Вчера в 18:45
Полиция Далласа призвала помочь им искать нарушителей на протестах. Их засыпали кей-поп-видео Вчера в 18:10
Velial Squad дадут большой онлайн-концерт и представят новый сингл с грядущего ЕР «Black Mass III» Вчера в 17:53
Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля Вчера в 17:33
Минпросвещения планирует провести выпускной для школьников в очном, а не онлайн-формате Вчера в 17:16
Фото: Robin Skjoldborg/Getty Images «Афиша Daily» начинает прием заявок на участие в саммите для зумеров
«Афиша Daily» начинает прием заявок на участие в саммите для зумеров Вчера в 17:08
Создатели и актеры фильмов «Властелин Колец» собрались вместе в Zoom Вчера в 16:58
Роспотребнадзор обновил правила работы ресторанов после отмены самоизоляции Вчера в 16:45
Microsoft уволила почти 80 журналистов и заменила их искусственным интеллектом Вчера в 16:18
Пресс-материалы «ВКонтакте» и фонд «Дом с маяком» выпустили благотворительные стикеры ко Дню защиты детей
«ВКонтакте» и фонд «Дом с маяком» выпустили благотворительные стикеры ко Дню защиты детей Вчера в 15:56
Экспертиза: на проект Серебренникова потратили на 129 млн рублей меньше выделенных денег Вчера в 15:52
В Оренбургской области у многодетной матери без суда забрали детей. СК и прокуратура начали проверку Вчера в 15:50
Бренд Mixit поможет жертвам домашнего насилия связаться с центром «Насилию.нет» Вчера в 15:10
Шарлот выпустил новый альбом «Рожденный в аду» Вчера в 14:47
Отключить рекламу

NYT: Дональд Трамп укрылся в бункере, когда протестующие подошли к Белому дому

Федор Кузьмин
Вчера в 11:28

В США продолжаются протесты на фоне смерти афроамериканца Джорджа Флойда. В пятницу протестующие подошли к Белому дому, а президента США Дональда Трампа укрыли в специальном подземном бункере. Об этом пишут CNN и The New York Times со ссылкой на собственные источники в Белом доме.

Президента в бункер вместе с женой Меланией и их сыном Бэрроном доставила Секретная служба. Трамп провел в бункере около часа. Решение о перемещении президента было принято, когда в пятницу протестующие в течение нескольких часов бастовали у Белого дома: кричали, бросали в офицеров бутылки с водой и пытались прорваться через заграждения. Их сдерживали сотрудники Секретной службы. В Белом доме впервые с 1889 года выключили освещение.

Как пишет Forbes, в воскресенье протестующие устроили пожары в Вашингтоне недалеко от Белого дома — на Лафайет-сквер. Издание отмечает, что Трамп мог спускаться в бункер и вечером воскресенья, но это не точно. Уточняется, что активность президента США в твиттере временно снизилась. Он написал несколько минималистичных твитов («Фейк-ньюс!», «Закон и порядок!»), а также назвал движение антифа террористическим.

Ранее стало известно, что как минимум в 25 городах США ввели комендантский час (сегодня он введен уже более чем в 40 городах). Сообщалось о четырех погибших и 13 полицейских, получивших ранения в ходе протестов. 19-летний юноша в Детройте погиб, после того как открыл огонь из окна своей машины. Полицейский в Джексонвилле, штат Флорида, получил ранение в шею ножом.

Беспорядки в США начались после того, как при аресте погиб афроамериканец Джордж Флойд, которого задержали по вызову о попытке использования поддельных документов или денег в местном магазине. Полицейский повалил его на землю и наступил коленом ему на горло, удерживая в таком положении несколько минут и не давая дышать. Полицейских, проводивших задержание, уже уволили. ФБР начало расследование обстоятельств смерти Флойда.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
электроника
«Аигел» (онлайн-трансляция)
Авторы «Татарина» и других неуютных песен о страшном вокруг
инди
Sirotkin (онлайн-трансляция)
Вкрадчивая индитроника с романтическим вайбом
экскурсии
Stay at Home Museum: Экскурсия «Ван Эйк. Оптическая революция» (онлайн-трансляция)
Выставка-блокбастер из Гента
драматический
Калигула (онлайн-трансляция)
Евгений Миронов в спектакле Эймунтаса Някрошюса
творческий вечер
Дискуссия «Как смотреть кино с детьми?» (онлайн-трансляция)
Задокументированные истории приемных семей
поп
Стинг
Романтика и релаксация от небожителя современной поп-музыки

Другие материалы по темам

Теги
CNN
New York Times
Forbes
ФБР
Люди
Дональд Трамп
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить