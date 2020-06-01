«Левада-центр»: 28% россиян готовы выйти на протесты из‑за снижения уровня жизни

Порядка 28% россиян готовы выйти с протестами из‑за снижения уровня жизни. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на опрос, проведенный «Левада-центром».

Опрос проводился с 22 по 24 мая методом случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов. В нем приняли участие 1623 человека 18 лет и старше. Отмечается, что 27% опрошенных не исключают возможности проведения протестов в данный момент. Больше всего желающих участвовать в протестах среди людей от 18 до 24 лет (40%), а также в возрастной группе от 40 до 54 лет (35%).

Среди москвичей готовы участвовать 26% опрошенных. Вероятность возникновения протестов видят 32% респондентов. В сельской местности готовность протестовать выразили 33% опрошенных, а возможность проведения подобных акций увидели 25%. Это связано с тем, что в селах нет правозащитных и гражданских движений с политическим уклоном, которые могли бы организовать жителей на протестные акции, считают в «Левада-центре».

Нынешний общероссийский результат в 28% — это максимальное значение за полтора года. Предыдущий пик протестной активности пришелся на осень 2018 года, когда был подписан закон о пенсионной реформе. Тогда о готовности участвовать в протестах заявили 30% опрошенных.

«Может быть, эффект от телефонных опросов имеется, потому что они захватывают чуть более обеспеченную и образованную публику, нежели метод личных интервью. Но в целом это похоже на реальную картину», — рассказал директор «Левада-центра» Лев Гудков. По его словам, это связано с протестами летом 2019 года и жесткими мерами ограничения в связи с режимом самоизоляции.

«Все считают, что выход на улицу в столице возможен, это вполне обоснованное мнение, но сами не готовы участвовать. Во-первых, более жесткий карантин, во-вторых, полицейские меры — не только поддержание режима самоизоляции, но и репрессии, когда эпидемию используют как повод для преследования оппозиции», — уточнил он.

Отмечается, что максимальную предрасположенность к протестам выказали те респонденты, которые указали свой уровень достатка как «едва хватает на еду» (37% готовы выходить, возможность увидели 30%). Те, кто отметил уровень достатка как «можем позволить себе товары длительного пользования», не так склонны бастовать — 25% готовы выходить, а возможность организации видят 20%.

В апреле «Левада-центр» по заказу «Открытых медиа» провел другой опрос, в рамках которого выяснилось, что 48% россиян недовольны мерами президента и правительства против коронавируса: 30% считают их недостаточными, 18% — избыточными.