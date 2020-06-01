«Левада-центр»: 28% россиян готовы выйти на протесты из‑за снижения уровня жизни

перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Режиссер Спайк Ли поддержал протесты в США и выпустил короткое видео на тему расизма полицейских 17:22
Актер, сыгравший гея в агитационном ролике, рассказал о съемках и своем отношении к поправкам 17:20
RT/YouTube RT выпустил ролик за принятие поправок в Конституцию. Среди его героев — Артемий Лебедев
RT выпустил ролик за принятие поправок в Конституцию. Среди его героев — Артемий Лебедев 17:15
Летний фестиваль искусств «Точка доступа» объявил основную программу 16:50
Кинофестиваль «Окно в Европу» перенесли 16:20
В короткий список «Большой книги» вошли 13 произведений 16:09
«Не наше решение»: уличный художник переосмыслил рекламу поправок к Конституции 16:07
Алексей Навальный/YouTube ФБК нашел у председателя Мосгордумы незадекларированные 870 млн рублей
ФБК нашел у председателя Мосгордумы незадекларированные 870 млн рублей 16:01
Суд отправил шамана Александра Габышева на принудительную госпитализацию 15:53
Книжный фестиваль «Красная площадь» призвали перенести из‑за пандемии. Его хотят провести 6–8 июня 15:30
Стало известно, когда откроются российские кинотеатры 15:15
Открытие торговых центров в Москве не вызвало ажиотажа у покупателей 15:14
«вДудь»/YouTube Юрий Дудь выпустил двухчасовой фильм о Камчатке
Юрий Дудь выпустил двухчасовой фильм о Камчатке 14:36
Рации полиции Чикаго взломали, чтобы поставить на них трек «Fuck the Police» от N.W.A. 14:35
Правительство отклонило законопроект о выплате пособий домохозяйкам Обновлено в 14:18
Музыкальные сервисы поддержали протесты жителей США против расизма и полицейской жестокости 14:12
«Такую Россию ты выберешь?»: важность поправок к Конституции объяснили, высмеяв персонажа-гея 13:32
С начала года в России выгорело 13,5 млн гектаров земли — это больше территории Греции 13:25
«Мы отказываемся жить в аду, пока вы живете в раю»: LL Cool J зачитал рэп о расизме 12:48
Евгений Миронов/Facebook «Ну зачем это делать?»: актера Евгения Миронова возмутили пародии на Собянина
«Ну зачем это делать?»: актера Евгения Миронова возмутили пародии на Собянина 11:47
Отключить рекламу

«Левада-центр»: 28% россиян готовы выйти на протесты из‑за снижения уровня жизни

Федор Кузьмин
Вчера в 10:22

Порядка 28% россиян готовы выйти с протестами из‑за снижения уровня жизни. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на опрос, проведенный «Левада-центром».

Опрос проводился с 22 по 24 мая методом случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов. В нем приняли участие 1623 человека 18 лет и старше. Отмечается, что 27% опрошенных не исключают возможности проведения протестов в данный момент. Больше всего желающих участвовать в протестах среди людей от 18 до 24 лет (40%), а также в возрастной группе от 40 до 54 лет (35%).

Среди москвичей готовы участвовать 26% опрошенных. Вероятность возникновения протестов видят 32% респондентов. В сельской местности готовность протестовать выразили 33% опрошенных, а возможность проведения подобных акций увидели 25%. Это связано с тем, что в селах нет правозащитных и гражданских движений с политическим уклоном, которые могли бы организовать жителей на протестные акции, считают в «Левада-центре».

Нынешний общероссийский результат в 28% — это максимальное значение за полтора года. Предыдущий пик протестной активности пришелся на осень 2018 года, когда был подписан закон о пенсионной реформе. Тогда о готовности участвовать в протестах заявили 30% опрошенных.

«Может быть, эффект от телефонных опросов имеется, потому что они захватывают чуть более обеспеченную и образованную публику, нежели метод личных интервью. Но в целом это похоже на реальную картину», — рассказал директор «Левада-центра» Лев Гудков. По его словам, это связано с протестами летом 2019 года и жесткими мерами ограничения в связи с режимом самоизоляции.

«Все считают, что выход на улицу в столице возможен, это вполне обоснованное мнение, но сами не готовы участвовать. Во-первых, более жесткий карантин, во-вторых, полицейские меры — не только поддержание режима самоизоляции, но и репрессии, когда эпидемию используют как повод для преследования оппозиции», — уточнил он.

Отмечается, что максимальную предрасположенность к протестам выказали те респонденты, которые указали свой уровень достатка как «едва хватает на еду» (37% готовы выходить, возможность увидели 30%). Те, кто отметил уровень достатка как «можем позволить себе товары длительного пользования», не так склонны бастовать — 25% готовы выходить, а возможность организации видят 20%.

В апреле «Левада-центр» по заказу «Открытых медиа» провел другой опрос, в рамках которого выяснилось, что 48% россиян недовольны мерами президента и правительства против коронавируса: 30% считают их недостаточными, 18% — избыточными.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
драматический
Калигула (онлайн-трансляция)
Евгений Миронов в спектакле Эймунтаса Някрошюса
экскурсии
Stay at Home Museum: Экскурсия «Ван Эйк. Оптическая революция» (онлайн-трансляция)
Выставка-блокбастер из Гента
творческий вечер
Киновечера в «Доме с маяком» (онлайн-трансляция)
Разговоры о кино с Нигиной Сайфуллаевой и Алексеем Аграновичем
поп
«Dear Class of 2020» (онлайн-трансляция)
Звездный выпускной для американских школьников
поп
Стинг
Романтика и релаксация от небожителя современной поп-музыки
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире

Другие материалы по темам

Теги
Левада-центр
Люди
Лев Гудков
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить