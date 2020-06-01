Авиакомпании смогут продавать все билеты на пассажирские самолеты, а не половину

Роспотребнадзор не станет требовать от авиакомпаний ограничивать число пассажиров на рейсах после возобновления полетов, сообщает «Коммерсант».

Уточняется, что в списке рекомендаций, полученных от Роспотребнадзора Росавиацией, нет ограничений по заполняемости самолетов, о которых было заявлено ранее. Роспотребнадзор уже согласовал этот документ.

Изначально предполагалось, что в самолет можно будет пускать только половину возможных пассажиров; это требование указано в версии рекомендаций, опубликованной во второй половине мая. Авиакомпании остались недовольны этим решением Росавиации, так как терпят убытки: из‑за пандемии коронавируса сезонного роста спроса на билеты не произошло, и теперь необходимо заполнять самолеты минимум на 70%, чтобы рейсы хотя бы окупались.

Эксперты считают, что даже снятие этого ограничения едва ли сильно поможет авиакомпаниям: на фоне той же пандемии у людей кончились деньги, и путешествовать они будут гораздо меньше. В лучшем случае российские авиакомпании снова начнут зарабатывать, а не терять только в следующем году.

В марте были отменены все регулярные и чартерные авиарейсы по международным маршрутам. В это же время «Победа» приостановила все полеты внутри страны до 31 мая. «Аэрофлот» сократил количество рейсов более чем в 10 раз и уступил S7 лидерство по числу внутренних рейсов.