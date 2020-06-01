Авиакомпании смогут продавать все билеты на пассажирские самолеты, а не половину

перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Режиссер Спайк Ли поддержал протесты в США и выпустил короткое видео на тему расизма полицейских 17:22
Актер, сыгравший гея в агитационном ролике, рассказал о съемках и своем отношении к поправкам 17:20
RT/YouTube RT выпустил ролик за принятие поправок в Конституцию. Среди его героев — Артемий Лебедев
RT выпустил ролик за принятие поправок в Конституцию. Среди его героев — Артемий Лебедев 17:15
Летний фестиваль искусств «Точка доступа» объявил основную программу 16:50
Кинофестиваль «Окно в Европу» перенесли 16:20
В короткий список «Большой книги» вошли 13 произведений 16:09
«Не наше решение»: уличный художник переосмыслил рекламу поправок к Конституции 16:07
Алексей Навальный/YouTube ФБК нашел у председателя Мосгордумы незадекларированные 870 млн рублей
ФБК нашел у председателя Мосгордумы незадекларированные 870 млн рублей 16:01
Суд отправил шамана Александра Габышева на принудительную госпитализацию 15:53
Книжный фестиваль «Красная площадь» призвали перенести из‑за пандемии. Его хотят провести 6–8 июня 15:30
Стало известно, когда откроются российские кинотеатры 15:15
Открытие торговых центров в Москве не вызвало ажиотажа у покупателей 15:14
«вДудь»/YouTube Юрий Дудь выпустил двухчасовой фильм о Камчатке
Юрий Дудь выпустил двухчасовой фильм о Камчатке 14:36
Рации полиции Чикаго взломали, чтобы поставить на них трек «Fuck the Police» от N.W.A. 14:35
Правительство отклонило законопроект о выплате пособий домохозяйкам Обновлено в 14:18
Музыкальные сервисы поддержали протесты жителей США против расизма и полицейской жестокости 14:12
«Такую Россию ты выберешь?»: важность поправок к Конституции объяснили, высмеяв персонажа-гея 13:32
С начала года в России выгорело 13,5 млн гектаров земли — это больше территории Греции 13:25
«Мы отказываемся жить в аду, пока вы живете в раю»: LL Cool J зачитал рэп о расизме 12:48
Евгений Миронов/Facebook «Ну зачем это делать?»: актера Евгения Миронова возмутили пародии на Собянина
«Ну зачем это делать?»: актера Евгения Миронова возмутили пародии на Собянина 11:47
Отключить рекламу

Авиакомпании смогут продавать все билеты на пассажирские самолеты, а не половину

Илья Голубев
Вчера в 9:10

Роспотребнадзор не станет требовать от авиакомпаний ограничивать число пассажиров на рейсах после возобновления полетов, сообщает «Коммерсант».

Уточняется, что в списке рекомендаций, полученных от Роспотребнадзора Росавиацией, нет ограничений по заполняемости самолетов, о которых было заявлено ранее. Роспотребнадзор уже согласовал этот документ.

Изначально предполагалось, что в самолет можно будет пускать только половину возможных пассажиров; это требование указано в версии рекомендаций, опубликованной во второй половине мая. Авиакомпании остались недовольны этим решением Росавиации, так как терпят убытки: из‑за пандемии коронавируса сезонного роста спроса на билеты не произошло, и теперь необходимо заполнять самолеты минимум на 70%, чтобы рейсы хотя бы окупались.

Эксперты считают, что даже снятие этого ограничения едва ли сильно поможет авиакомпаниям: на фоне той же пандемии у людей кончились деньги, и путешествовать они будут гораздо меньше. В лучшем случае российские авиакомпании снова начнут зарабатывать, а не терять только в следующем году.

В марте были отменены все регулярные и чартерные авиарейсы по международным маршрутам. В это же время «Победа» приостановила все полеты внутри страны до 31 мая. «Аэрофлот» сократил количество рейсов более чем в 10 раз и уступил S7 лидерство по числу внутренних рейсов.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
драматический
Калигула (онлайн-трансляция)
Евгений Миронов в спектакле Эймунтаса Някрошюса
экскурсии
Stay at Home Museum: Экскурсия «Ван Эйк. Оптическая революция» (онлайн-трансляция)
Выставка-блокбастер из Гента
творческий вечер
Киновечера в «Доме с маяком» (онлайн-трансляция)
Разговоры о кино с Нигиной Сайфуллаевой и Алексеем Аграновичем
поп
«Dear Class of 2020» (онлайн-трансляция)
Звездный выпускной для американских школьников
поп
Стинг
Романтика и релаксация от небожителя современной поп-музыки
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире

Другие материалы по темам

Теги
Роспотребнадзор
Росавиация
Аэрофлот
АК S7
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить