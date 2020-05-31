Запуск Crew Dragon, комендантский час в 25 городах США и другие новости дня

В России за сутки выявили 9268 случаев коронавируса в 84 регионах. Умерли 138 пациентов с COVID-19.

В США состоялся запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon — впервые за девять лет. Его стыковка с МКС прошла сегодня в 17.16 по московскому времени.

Во время пресс-конференции по случаю удачного запуска Crew Dragon гендиректор компании SpaceX Илон Маск ответил на твит шестилетней давности главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. «Батут работает», — сказал он.

В 25 городах Америки ввели комендантский час из‑за беспорядков на фоне смерти афроамериканца Джорджа Флойда. По стране задержали свыше 1500 человек, есть жертвы.

В Миннеаполисе полицейские применили слезоточивый газ против журналистов. Пострадал в том числе корреспондент РИА «Новости».

Минздрав зарегистрировал российское лекарство для лечения коронавируса. Препарат называется «Авифавир», его запрещено принимать беременным женщинам.

Представитель Роскосмоса Владимир Устиненко заявил, что не понимает истерику на фоне запуска Crew Dragon, и добавил, что Роскосмос планирует испытать две новые ракеты и вернуться к лунной программе. «Мы на месте стоять не собираемся», — рассказал Устиненко.

В Москве задержали адвокатов на одиночных пикетах у здания Следственного комитета. Они вышли поддержать юристов из Кабардино-Балкарии, против которых возбуждено дело о применении насилия по отношению к полицейским.

Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил более 145 млн рублей на выплаты волонтерам на фоне пандемии коронавируса. Их получат волонтеры, сотрудники социально ориентированных некоммерческих организаций, соцработники «и просто люди, взявшие на себя заботу о тех, кто во время коронавируса в силу разных причин остался без помощи и поддержки».