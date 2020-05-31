На выплаты волонтерам и соцработникам во время пандемии выделили 145 млн рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил более 145 млн рублей на выплаты волонтерам на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится на сайте российского правительства.

Выплаты получат волонтеры, сотрудники социально ориентированных некоммерческих организаций, соцработники «и просто люди, взявшие на себя заботу о тех, кто во время коронавируса в силу разных причин остался без помощи и поддержки».

В период с 1 апреля по 30 июня ежемесячные выплаты полагаются тем, кто принял на временное проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, граждан старшего возраста, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, уточняется на сайте правительства. Сумма составляет 12 130 рублей за каждого человека, которому оказывается помощь.

«Предоставление выплат планируется реализовать через Пенсионный фонд с возможностью подачи заявления в электронной форме через портал госуслуг. За назначением выплаты можно будет обратиться до 1 октября 2020 года. <…> На специальные выплаты из резервного фонда Правительства выделяется более 145 млн рублей», — уточняют власти.

Ранее из‑за пандемии Минздрав России объяснил, как будут осуществляться выплаты медработникам, работающим с больными коронавирусом пациентами. Впоследствии российские медработники не раз жаловались на отсутствие выплат — например, на Урале.