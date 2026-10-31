Автор «Обсессии» Карри Баркер предложил Натану Филдеру сотрудничество после просмотра

Режиссер «Обсессии» Карри Баркер предложил Натану Филдеру поработать вместе после просмотра «You Can See Everything», пишет Variety.



«Это чертовски безумно и потрясающе. <…> Я мало что знал об истории [Элизабет Холмс], о которой говорилось в этом фильме. Я чувствую, что пропустил какие-то мелочи. Но фильм длился три часа, а я бы хотел, чтобы он шел дольше. Это редкость, понимаете?» — сказал Баркер в интервью изданию.



На гала-вечере Time100 Next. Карри подошел к Филдеру и напрямую озвучил идею коллаборации. «Я просто закинул удочку», — пояснил он.



Премьера «You Can See Everything» состоялась 6 сентября на кинофестивале в Теллурайде. Вскоре вышел первый трейлер картины. Нейтан Филдер и Лэнс Оппенхайм в течение трех лет работали над проектом втайне. Хоть о фильме и ходили слухи, официально его не анонсировали.



Съемки начались за 34 дня до того, как Холмс отправилась в тюрьму. Предпринимательница сама пригласила настроенную скептически съемочную группу запечатлеть каждый ее шаг. По слухам, Филдер навещал Холмс и в заключении. «You Can See Everything» вышла в американский прокат в октябре.



В 2022 году Холмс приговорили к 11 годам тюрьмы за мошенничество. Она обманывала инвесторов и пациентов, утверждая, что устройство ее компании Theranos может проверять наличие ряда заболеваний с помощью всего нескольких капель крови из пальца. Технология не работала, а Холмс подделывала отчеты и вводила в заблуждение партнеров.