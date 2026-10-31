Между Москвой и Баку запустят круизный лайнер

«На сегодняшний день уже готовый корабль стоит и еще два корабля на подходе. В случае успеха мы надеемся, что и эти два корабля тоже поплывут в Баку», — отметил представитель.



Недавно стало известно, что в Китае запустили круизы, у которых нет конечной цели. В маршруте путешествия вообще отсутствуют остановки. Такие туры прозвали «круизами в никуда».