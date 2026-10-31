Между Москвой и Баку запустят круизный лайнер

В ближайшее время планируется запуск круизного сообщения между Москвой и Баку. Об этом сообщил торговый представитель России в Азербайджане Адам Хакимов, пишет ТАСС.
По его словам, продолжительность путешествия составит в среднем 14 дней: по семь дней туда и обратно. Хакимов отметил, что речь идет о лайнере класса люкс. Проект субсидирует в том числе Минпромторг России.
«На сегодняшний день уже готовый корабль стоит и еще два корабля на подходе. В случае успеха мы надеемся, что и эти два корабля тоже поплывут в Баку», — отметил представитель.
Недавно стало известно, что в Китае запустили круизы, у которых нет конечной цели. В маршруте путешествия вообще отсутствуют остановки. Такие туры прозвали «круизами в никуда».