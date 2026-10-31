Дженнифер Лоуренс подтвердила, что снялась в новых «Голодных играх»

Звезда «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс подтвердила, что появилась в новой части саги — фильме «Голодные игры: Рассвет жатвы». Об этом пишет The Hollywood Reporter.



Она снялась вместе с другими членами оригинального каста — Джошем Хатчерсоном и Вуди Харрельсоном. «Это было удивительно, потому что мы снимались с той же самой командой. Те же операторы, тот же помощник режиссёра, с которыми я работала миллион раз. Все это было так трогательно. Мы с Джошем в туалет даже не ходили, не держась друг за дружку. Это было прекрасно», — рассказала Лоуренс в подкасте Call Her Daddy.



Лента станет приквелом серии «Голодные игры». Ее действие развернется за 24 года до событий первого фильма.



Картина расскажет историю Хеймитча Абернати — наставника Китнисс Эвердин и единственного победителя из дистрикта 12. В России картина выйдет 26 ноября.