ФСБ получила от США информацию о подготовке теракта в Москве

Ранее посольство США в России опубликовало сообщение об угрозе музею-заповеднику «Царицыно» в Москве 31 октября. «Посольству США в Москве стало известно о достоверной угрозе совершения события, которое может повлечь массовые жертвы», — говорится в сообщении. Американцам рекомендовали не приближаться к указанному месту, следить за окружающей обстановкой, а также держать при себе заряженный телефон и документы.