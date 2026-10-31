Павильон «Рабочий и колхозница» на ВДНХ откроется после модернизации

Кроме того, здесь пройдут театральные читки, лекции и концерты, посвященные 120-летию Дмитрия Шостаковича, показы и специальные программы совместно с фестивалями студенческого, дебютного и короткометражного кино, а также концертная программа. 18 декабря в павильоне откроется выставка «Экспо мечты», посвященная истории архитектуры советских и российских павильонов на всемирных выставках: от павильона Бориса Иофана в Париже 1937 года до современных проектов, созданных в XXI веке. В общей сложности на 2027 год в павильоне запланировано более 400 событий.