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Павильон «Рабочий и колхозница» на ВДНХ откроется после модернизации

Афиша Daily
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Фото: пресс-служба ВДНХ

15 ноября павильон «Рабочий и колхозница» на ВДНХ возобновит работу после модернизации. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе ВДНХ.

В ходе модернизации, которая продлилась пять месяцев, обновили выставочные залы павильона. Они получили современное оформление и планировку. Гостей на открытии ждет образовательная и культурная программа: лекции, театральные читки с обсуждением, встречи с лидерами киноиндустрии, концерты.

Первым мероприятием в обновленном пространстве станет лекция «Вера Мухина. Становление мастера» из цикла историка искусства Кирилла Гаврилина «Известная неизвестная Вера Мухина». В лекции расскажут, как стиль самого известного скульптора СССР сложился из любви к древневосточному искусству, учебы у французских мастеров и дружбы с русскими авангардистами. Слушатели также смогут разобраться, как и почему скульптура «Рабочий и колхозница» стала знаковой для мировой культуры. В программе лектория ВДНХ запланированы лекции известных ученых и популяризаторов науки: Станислава Дробышевского, Алексея Семихатова, Алексея Савватеева, Михаила Гельфанда, Михаила Майзульса, Егора Москвитина, Евгения Жаринова и других.

Кроме того, здесь пройдут театральные читки, лекции и концерты, посвященные 120-летию Дмитрия Шостаковича, показы и специальные программы совместно с фестивалями студенческого, дебютного и короткометражного кино, а также концертная программа. 18 декабря в павильоне откроется выставка «Экспо мечты», посвященная истории архитектуры советских и российских павильонов на всемирных выставках: от павильона Бориса Иофана в Париже 1937 года до современных проектов, созданных в XXI веке. В общей сложности на 2027 год в павильоне запланировано более 400 событий.

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