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Мартин Скорсезе рассказал, как хакерская атака сорвала его фильм о Клеопатре с Анджелиной Джоли

Афиша Daily
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Фото: Stefano Guidi/Getty Images

Мартин Скорсезе рассказал, почему так и не снял фильм о Клеопатре VII с Анджелиной Джоли в главной роли. По словам режиссера, проект сорвался после хакерской атаки на Sony Pictures в 2014 году, связанной с комедией «Интервью» Сета Рогена и Эвана Голдберга. Об этом сообщило Variety.

«В какой-то момент мы собирались снимать „Клеопатру“. А потом они высмеяли Ким Чен Ына, а он „взорвал“ все вокруг в студии Columbia. Сет Роген, да? После этого он разозлился, и это погубило „Клеопатру“», — рассказал режиссер.

В фильме «Интервью» герои в исполнении Рогена и Джеймса Франко получают задание убить лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. В ноябре 2014 года группа хакеров атаковала Sony Pictures и опубликовала тысячи внутренних писем компании. Кибератака сопровождалась угрозами из-за выхода комедии, а Sony в итоге отложила ее премьеру в широком прокате.

Среди обнародованной переписки оказались письма продюсера Скотта Рудина руководительнице Sony Эми Паскаль. В них Рудин резко отзывался о Джоли, называя ее избалованной и лишенной таланта. Эти сообщения также привлекли внимание к конфликтам вокруг несостоявшегося фильма.

Скорсезе уточнил, что работа над картиной действительно продвигалась: Джоли должна была сыграть Клеопатру VII, а сценарий написал Эрик Рот, с которым режиссер позднее работал над «Убийцами цветочной луны». «Мы собирались это сделать. Анджелина Джоли должна была сыграть Клеопатру VII. Это должно было быть что-то совершенно безумное», — вспомнил он.

При этом из слов режиссера не следует, что Роген напрямую повлиял на отмену проекта: речь идет о последствиях атаки на Sony и публикации внутренней переписки студии.

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  • Мартин Скорсезе рассказал, как хакерская атака сорвала его фильм о Клеопатре с Анджелиной Джоли