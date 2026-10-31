Мартин Скорсезе рассказал, как хакерская атака сорвала его фильм о Клеопатре с Анджелиной Джоли

Мартин Скорсезе рассказал, почему так и не снял фильм о Клеопатре VII с Анджелиной Джоли в главной роли. По словам режиссера, проект сорвался после хакерской атаки на Sony Pictures в 2014 году, связанной с комедией «Интервью» Сета Рогена и Эвана Голдберга. Об этом сообщило Variety.