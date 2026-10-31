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Вышел первый трейлер фильма «Квазимодо, душа Парижа» с Венсаном Касселем

Афиша Daily
1 мин на чтение
Кадр: «Квазимодо, душа Парижа»

Netflix опубликовал первый трейлер фильма «Квазимодо, душа Парижа». Премьера состоится 27 ноября.

Главные роли исполнили Венсан Кассель, Бенжамен Вуазен, Карим Леклу и другие. Режиссером выступил Жан-Франсуа Рише. Сценарий написал Эрик Беснард.

Источник: Netflix

Картина выступает переосмыслением знаменитого романа «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго. Действие ленты развернется в Париже накануне Июльской революции 1830 года. По сюжету, пока эпидемия холеры распространяется по городу, герой оказывается на перепутье политических потрясений и невозможной любви.

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