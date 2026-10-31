Вышел первый трейлер фильма «Квазимодо, душа Парижа» с Венсаном Касселем

Картина выступает переосмыслением знаменитого романа «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго. Действие ленты развернется в Париже накануне Июльской революции 1830 года. По сюжету, пока эпидемия холеры распространяется по городу, герой оказывается на перепутье политических потрясений и невозможной любви.