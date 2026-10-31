Студенты с низкими оценками перестают думать самостоятельно и полагаются на ИИ

В группе с низкой успеваемостью доля глубокого взаимодействия с нейросетями — когда студенты проверяли и перерабатывали ответы, а не просто принимали их, — снизилась с 33,2 до 8,9%. Авторы описывают эту тенденцию как отказ от метакогнитивного контроля: вместо того чтобы самостоятельно планировать работу, оценивать результат и исправлять ошибки, учащиеся все чаще передавали эти задачи инструменту или вовсе переставали активно с ним взаимодействовать.