Студенты с низкими оценками перестают думать самостоятельно и полагаются на ИИ

Студенты, которые используют генеративный искусственный интеллект в учебе, со временем могут начать полагаться на него вместо самостоятельного анализа и проверки информации.
К такому выводу пришли авторы исследования, недавно опубликованного в журнале SAGE Open. В течение учебного года они наблюдали за тем, как 90 магистрантов используют нейросети при выполнении групповых заданий.
Участников разделили на 18 команд по пять человек. Исследователи анализировали записи их работы с ИИ и отслеживали разные модели поведения: от запросов готовых ответов до проверки информации, критики результатов нейросети и самостоятельной переработки сгенерированного материала. Студенты могли пользоваться ChatGPT, DeepSeek и другими инструментами.
В целом за два семестра участники стали чаще применять ИИ для более сложных задач: например, просить его предложить новые идеи, сравнивать варианты решений и проверять достоверность ответов. При этом количество случаев, когда студенты просто копировали готовый результат нейросети, заметно сократилось.
Однако при разделении участников по успеваемости обнаружилась разница. Студенты из группы с высокими результатами на протяжении всего исследования продолжали критически оценивать ответы ИИ и использовать их как основу для собственной работы. Участники со средними результатами демонстрировали менее однозначную динамику.
В группе с низкой успеваемостью доля глубокого взаимодействия с нейросетями — когда студенты проверяли и перерабатывали ответы, а не просто принимали их, — снизилась с 33,2 до 8,9%. Авторы описывают эту тенденцию как отказ от метакогнитивного контроля: вместо того чтобы самостоятельно планировать работу, оценивать результат и исправлять ошибки, учащиеся все чаще передавали эти задачи инструменту или вовсе переставали активно с ним взаимодействовать.
Исследователи называют такую практику когнитивным аутсорсингом — передачей ИИ части умственных задач, включая анализ, принятие решений и контроль за собственным обучением. По их мнению, сам по себе активный пользователь нейросетей необязательно становится более зависимым от них: многое зависит от того, сохраняет ли человек контроль над процессом и способен ли критически оценивать полученные ответы.
Авторы подчеркивают, что исследование не доказывает, будто использование ИИ напрямую ухудшает способности студентов. У работы не было контрольной группы, а наблюдения проводились только за магистрантами педагогических специальностей. Поэтому результаты нельзя автоматически переносить на всех учащихся. Исследователи считают, что вместо запрета нейросетей важно учить студентов проверять их ответы, сравнивать разные решения и самостоятельно объяснять ход своих рассуждений.