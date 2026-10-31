Студенты с низкими оценками перестают думать самостоятельно и полагаются на ИИ

HBO выбрал актеров на роли Почти Безголового Ника и Полной Дамы в сериале по «Гарри Поттеру»
Автор «Обсессии» Карри Баркер предложил Натану Филдеру сотрудничество после просмотра
Между Москвой и Баку запустят круизный лайнер
Дженнифер Лоуренс подтвердила, что снялась в новых «Голодных играх»
ФСБ получила от США информацию о подготовке теракта в Москве
Павильон «Рабочий и колхозница» на ВДНХ откроется после модернизации
Мартин Скорсезе рассказал, как хакерская атака сорвала его фильм о Клеопатре с Анджелиной Джоли
Вышел первый трейлер фильма «Квазимодо, душа Парижа» с Венсаном Касселем
В Русском музее открылась выставка к 210-летию Айвазовского
В Москве пройдет международная выставка кошек «У Лукоморья»
Три станции метро построят в Бирюлево Восточном
Роберт Паттинсон: «Бэтмен-2» раскроет Брюса Уэйна так, как его еще не показывали
Доходы авторов и творческих специалистов из-за ИИ могут сократиться на 1 трлн рублей
«Битва моторов» с Юрой Борисовым и Иваном Янковским собрала в прокате более 900 млн рублей
Киану Ривз озвучит самурая в японском кукольном мультфильме «Hidari»
Картину Василия Кандинского «Подчеркнутые углы» предварительно оценили в рекордные 80 млн долларов
Джеймс Франко допрашивает Роба Лоу в сталинских застенках в трейлере «Признания»
«Долгий день уходит в ночь» может стать последним фильмом в карьере Джессики Лэнг
Джонни Депп выступил на концерте группы Aerosmith
В Нью-Йорке официально будут отмечать день Гарри Стайлза
Вуди Харрельсон впервые стал продюсером короткометражного фильма «Вдова Мэри»
Американка, которая перенесла две смертельные инъекции, пожаловалась на постоянные боли
My Chemical Romance выпустила мультфильм «Прелюдия конца» к 20-летию альбома «The Black Parade»
Рок-группа Saliva вернется в Россию в 2027 году с туром по девяти городам
Британский диджей нашел кассету с неизданным микстейпом Daft Punk
Исследование: лишний год в школе может снизить риск деменции
В петербургском ДК Льва Лурье пройдет встреча с режиссером Валерием Фокиным
Чейз Суи Уондерс снимется в фильме A24 «Гоблин»

Студенты с низкими оценками перестают думать самостоятельно и полагаются на ИИ

Афиша Daily
3 мин на чтение
Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Студенты, которые используют генеративный искусственный интеллект в учебе, со временем могут начать полагаться на него вместо самостоятельного анализа и проверки информации.

К такому выводу пришли авторы исследования, недавно опубликованного в журнале SAGE Open. В течение учебного года они наблюдали за тем, как 90 магистрантов используют нейросети при выполнении групповых заданий.

Участников разделили на 18 команд по пять человек. Исследователи анализировали записи их работы с ИИ и отслеживали разные модели поведения: от запросов готовых ответов до проверки информации, критики результатов нейросети и самостоятельной переработки сгенерированного материала. Студенты могли пользоваться ChatGPT, DeepSeek и другими инструментами.

В целом за два семестра участники стали чаще применять ИИ для более сложных задач: например, просить его предложить новые идеи, сравнивать варианты решений и проверять достоверность ответов. При этом количество случаев, когда студенты просто копировали готовый результат нейросети, заметно сократилось.

Однако при разделении участников по успеваемости обнаружилась разница. Студенты из группы с высокими результатами на протяжении всего исследования продолжали критически оценивать ответы ИИ и использовать их как основу для собственной работы. Участники со средними результатами демонстрировали менее однозначную динамику.

В группе с низкой успеваемостью доля глубокого взаимодействия с нейросетями — когда студенты проверяли и перерабатывали ответы, а не просто принимали их, — снизилась с 33,2 до 8,9%. Авторы описывают эту тенденцию как отказ от метакогнитивного контроля: вместо того чтобы самостоятельно планировать работу, оценивать результат и исправлять ошибки, учащиеся все чаще передавали эти задачи инструменту или вовсе переставали активно с ним взаимодействовать.

Исследователи называют такую практику когнитивным аутсорсингом — передачей ИИ части умственных задач, включая анализ, принятие решений и контроль за собственным обучением. По их мнению, сам по себе активный пользователь нейросетей необязательно становится более зависимым от них: многое зависит от того, сохраняет ли человек контроль над процессом и способен ли критически оценивать полученные ответы.

Авторы подчеркивают, что исследование не доказывает, будто использование ИИ напрямую ухудшает способности студентов. У работы не было контрольной группы, а наблюдения проводились только за магистрантами педагогических специальностей. Поэтому результаты нельзя автоматически переносить на всех учащихся. Исследователи считают, что вместо запрета нейросетей важно учить студентов проверять их ответы, сравнивать разные решения и самостоятельно объяснять ход своих рассуждений.

Расскажите друзьям
  • Афиша Daily
  • Новости
  • Студенты с низкими оценками перестают думать самостоятельно и полагаются на ИИ