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В Русском музее открылась выставка к 210-летию Айвазовского

Афиша Daily
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Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

В Русском музее открылась выставка «Айвазовский», приуроченная к 210-летию со дня рождения художника. Об этом сообщил «Коммерсант».

В экспозицию вошли около 200 произведений — от знаменитых морских пейзажей до графики и менее известных работ. Отдельное место в ней заняли предметы, связанные с жизнью и признанием живописца.

Среди представленных картин — «Девятый вал», «Радуга» и «Волна», а также ранняя работа «Большой рейд в Кронштадте». Посетители увидят и пейзажи Константинополя с узнаваемыми силуэтами Айя-Софии и Галатской башни. В экспозицию включили панораму Москвы с Воробьевых гор, на которой художник изобразил Кремль и Новодевичий монастырь.

Выставка рассказывает не только о творчестве Айвазовского, но и о его популярности при жизни. Художник, родившийся в армянской семье под именем Ованес Айвазян, получил признание в России и за рубежом, был удостоен многочисленных наград и продавал свои работы представителям императорской семьи. Одно из его полотен — «Хаос. Сотворение мира» — приобрел Ватикан.

Историю успеха мариниста дополняют предметы из его эпохи. Среди них — сервиз 1861 года с миниатюрными изображениями морских пейзажей, который Александр II подарил младшему брату Константину, а также образцы орденов, полученных художником. В одном из залов можно увидеть и сувенирные фотографии, созданные к его 70-летию: на них небольшие картины маслом помещены прямо в фотоснимки.

Отдельный раздел посвящен работам, в которых Айвазовский обращался к другим сюжетам и техникам, в том числе к сухопутным пейзажам и графике. Финалом экспозиции стала картина с изображением Александра Пушкина на берегу Черного моря, над которой Айвазовский работал вместе с Ильей Репиным.

Выставка проходит в корпусе Бенуа Русского музея. Ее название — «Айвазовский».

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