В Русском музее открылась выставка к 210-летию Айвазовского

Выставка рассказывает не только о творчестве Айвазовского, но и о его популярности при жизни. Художник, родившийся в армянской семье под именем Ованес Айвазян, получил признание в России и за рубежом, был удостоен многочисленных наград и продавал свои работы представителям императорской семьи. Одно из его полотен — «Хаос. Сотворение мира» — приобрел Ватикан.