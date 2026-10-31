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Три станции метро построят в Бирюлево Восточном

Афиша Daily
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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В московском районе Бирюлево Восточное появятся три станции метро — «Каспийская», «Липецкая» и «Лебедянская». Об этом говорится на сайте mos.ru.

«Они станут первыми станциями метро на территории района. Сейчас на станциях „Лебедянская“ и „Липецкая“ специалисты ведут работы по выносу инженерных коммуникаций, устройству форшахты и стены в грунте. На „Каспийской“ ограждающие конструкции котлована полностью готовы, ведется разработка грунта — эти работы выполнены на 10%», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Станции построят с платформами берегового типа. Движение поездов будет проходить по центральной части станционных комплексов, а посадка и высадка пассажиров — с двух сторон.

Станция «Каспийская» разместится рядом с пересечением ул. 6-я Радиальная с Проектируемым проездом № 6631, станция «Липецкая» — на одноименной улице и примкнет к ул. Педагогическая, а станция «Лебедянская» — вдоль ул. Липецкая вблизи примыкания к ул. Лебедянская.

«После ввода в эксплуатацию Бирюлевской линии почти 260 тыс. жителей Восточного и Западного Бирюлево впервые получат метро в своих районах. Открытие радиуса сделает мультимодальные поездки удобнее и позволит сократить время в пути до центра на 30 минут — с 65 минут до 35. Пассажиров будут перевозить самые современные поезда российского производства», — отметил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

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