Три станции метро построят в Бирюлево Восточном

«Они станут первыми станциями метро на территории района. Сейчас на станциях „Лебедянская“ и „Липецкая“ специалисты ведут работы по выносу инженерных коммуникаций, устройству форшахты и стены в грунте. На „Каспийской“ ограждающие конструкции котлована полностью готовы, ведется разработка грунта — эти работы выполнены на 10%», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.