Три станции метро построят в Бирюлево Восточном

В московском районе Бирюлево Восточное появятся три станции метро — «Каспийская», «Липецкая» и «Лебедянская». Об этом говорится на сайте mos.ru.
«Они станут первыми станциями метро на территории района. Сейчас на станциях „Лебедянская“ и „Липецкая“ специалисты ведут работы по выносу инженерных коммуникаций, устройству форшахты и стены в грунте. На „Каспийской“ ограждающие конструкции котлована полностью готовы, ведется разработка грунта — эти работы выполнены на 10%», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Станции построят с платформами берегового типа. Движение поездов будет проходить по центральной части станционных комплексов, а посадка и высадка пассажиров — с двух сторон.
Станция «Каспийская» разместится рядом с пересечением ул. 6-я Радиальная с Проектируемым проездом № 6631, станция «Липецкая» — на одноименной улице и примкнет к ул. Педагогическая, а станция «Лебедянская» — вдоль ул. Липецкая вблизи примыкания к ул. Лебедянская.
«После ввода в эксплуатацию Бирюлевской линии почти 260 тыс. жителей Восточного и Западного Бирюлево впервые получат метро в своих районах. Открытие радиуса сделает мультимодальные поездки удобнее и позволит сократить время в пути до центра на 30 минут — с 65 минут до 35. Пассажиров будут перевозить самые современные поезда российского производства», — отметил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.