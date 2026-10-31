В Москве пройдет международная выставка кошек «У Лукоморья»

В выставке примут участие мейн-куны, британские короткошерстные кошки, священные бирмы, сноу-шу и той-бобы — порода, которую организаторы называют самой маленькой в России. В программе заявлены монопородные и специальные шоу. По итогам мероприятия среди взрослых животных выберут лучшего и присвоят ему титул «Кот Ученый».