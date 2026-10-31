В Москве пройдет международная выставка кошек «У Лукоморья»

7 и 8 ноября в московском ТРЦ «Гагаринский» состоится международная выставка кошек «У Лукоморья». В атриуме торгового центра соберутся питомцы российских питомников — посетители смогут познакомиться с представителями разных пород, посмотреть конкурсные показы и пообщаться с заводчиками.
В выставке примут участие мейн-куны, британские короткошерстные кошки, священные бирмы, сноу-шу и той-бобы — порода, которую организаторы называют самой маленькой в России. В программе заявлены монопородные и специальные шоу. По итогам мероприятия среди взрослых животных выберут лучшего и присвоят ему титул «Кот Ученый».
Помимо конкурсной программы, гости смогут получить консультации заводчиков по вопросам содержания и воспитания кошек. Выставка пройдет в атриуме на первом этаже ТРЦ «Гагаринский» по адресу: улица Вавилова, 3, рядом со станциями метро «Ленинский проспект» и МЦК «Площадь Гагарина».
Выставка будет открыта оба дня с 11.00 до 18.00.
23 октября в московском музее «Дали и Пикассо» открылась выставка «Триумф сюрреализма. Империя Дали». В экспозицию вошли более 70 произведений художника, которые, по словам организаторов, ранее не выставлялись в России. Среди экспонатов — бронзовые скульптуры, фотографии Дали и архивные материалы, посвященные его окружению.