В Москве пройдет международная выставка кошек «У Лукоморья»

HBO выбрал актеров на роли Почти Безголового Ника и Полной Дамы в сериале по «Гарри Поттеру»
Автор «Обсессии» Карри Баркер предложил Натану Филдеру сотрудничество после просмотра
Между Москвой и Баку запустят круизный лайнер
Дженнифер Лоуренс подтвердила, что снялась в новых «Голодных играх»
ФСБ получила от США информацию о подготовке теракта в Москве
Павильон «Рабочий и колхозница» на ВДНХ откроется после модернизации
Мартин Скорсезе рассказал, как хакерская атака сорвала его фильм о Клеопатре с Анджелиной Джоли
Вышел первый трейлер фильма «Квазимодо, душа Парижа» с Венсаном Касселем
Студенты с низкими оценками перестают думать самостоятельно и полагаются на ИИ
В Русском музее открылась выставка к 210-летию Айвазовского
Три станции метро построят в Бирюлево Восточном
Роберт Паттинсон: «Бэтмен-2» раскроет Брюса Уэйна так, как его еще не показывали
Доходы авторов и творческих специалистов из-за ИИ могут сократиться на 1 трлн рублей
«Битва моторов» с Юрой Борисовым и Иваном Янковским собрала в прокате более 900 млн рублей
Киану Ривз озвучит самурая в японском кукольном мультфильме «Hidari»
Картину Василия Кандинского «Подчеркнутые углы» предварительно оценили в рекордные 80 млн долларов
Джеймс Франко допрашивает Роба Лоу в сталинских застенках в трейлере «Признания»
«Долгий день уходит в ночь» может стать последним фильмом в карьере Джессики Лэнг
Джонни Депп выступил на концерте группы Aerosmith
В Нью-Йорке официально будут отмечать день Гарри Стайлза
Вуди Харрельсон впервые стал продюсером короткометражного фильма «Вдова Мэри»
Американка, которая перенесла две смертельные инъекции, пожаловалась на постоянные боли
My Chemical Romance выпустила мультфильм «Прелюдия конца» к 20-летию альбома «The Black Parade»
Рок-группа Saliva вернется в Россию в 2027 году с туром по девяти городам
Британский диджей нашел кассету с неизданным микстейпом Daft Punk
Исследование: лишний год в школе может снизить риск деменции
В петербургском ДК Льва Лурье пройдет встреча с режиссером Валерием Фокиным
Чейз Суи Уондерс снимется в фильме A24 «Гоблин»

В Москве пройдет международная выставка кошек «У Лукоморья»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Ludemeula Fernandes/Unsplash

7 и 8 ноября в московском ТРЦ «Гагаринский» состоится международная выставка кошек «У Лукоморья». В атриуме торгового центра соберутся питомцы российских питомников — посетители смогут познакомиться с представителями разных пород, посмотреть конкурсные показы и пообщаться с заводчиками.

В выставке примут участие мейн-куны, британские короткошерстные кошки, священные бирмы, сноу-шу и той-бобы — порода, которую организаторы называют самой маленькой в России. В программе заявлены монопородные и специальные шоу. По итогам мероприятия среди взрослых животных выберут лучшего и присвоят ему титул «Кот Ученый».

Помимо конкурсной программы, гости смогут получить консультации заводчиков по вопросам содержания и воспитания кошек. Выставка пройдет в атриуме на первом этаже ТРЦ «Гагаринский» по адресу: улица Вавилова, 3, рядом со станциями метро «Ленинский проспект» и МЦК «Площадь Гагарина».

Выставка будет открыта оба дня с 11.00 до 18.00.

23 октября в московском музее «Дали и Пикассо» открылась выставка «Триумф сюрреализма. Империя Дали». В экспозицию вошли более 70 произведений художника, которые, по словам организаторов, ранее не выставлялись в России. Среди экспонатов — бронзовые скульптуры, фотографии Дали и архивные материалы, посвященные его окружению.

Расскажите друзьям