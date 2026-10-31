Роберт Паттинсон: «Бэтмен-2» раскроет Брюса Уэйна так, как его еще не показывали

«Это совершенно другой мир. В сценарии есть понимание психологии Брюса Уэйна и Бэтмена, которого, как мне кажется, мы еще не видели», — сказал Паттинсон в интервью BAFTA. Актер добавил, что, несмотря на сотни и тысячи комиксов и множество трактовок персонажа, авторам удалось найти для него необычный ракурс — причем не такой, как в первой части.