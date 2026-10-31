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Роберт Паттинсон: «Бэтмен-2» раскроет Брюса Уэйна так, как его еще не показывали

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Warner Bros. Pictures

Роберт Паттинсон рассказал, что продолжение «Бэтмена» Мэтта Ривза предложит необычный взгляд на психологию Брюса Уэйна и его альтер эго, сообщил IGN.

По словам актера, новый сценарий исследует характер героя так, как этого прежде не делали ни в кино, ни, возможно, в комиксах. Премьера фильма запланирована на начало 2028 года.

«Это совершенно другой мир. В сценарии есть понимание психологии Брюса Уэйна и Бэтмена, которого, как мне кажется, мы еще не видели», — сказал Паттинсон в интервью BAFTA. Актер добавил, что, несмотря на сотни и тысячи комиксов и множество трактовок персонажа, авторам удалось найти для него необычный ракурс — причем не такой, как в первой части.

В оригинальном «Бэтмене», вышедшем в 2022 году, Ривз показал мрачный Готэм и молодого Брюса Уэйна, который только начинал осваивать роль защитника города. История противостояния с Загадочником в исполнении Пола Дано постепенно привела героя к мысли, что месть не способна изменить прошлое.

К своим ролям в сиквеле также вернутся Колин Фаррелл, Джеффри Райт и другие актеры. Ранее Ривз подтвердил, что в фильме сыграют Скарлетт Йоханссон и Себастьян Стэн. Их персонажей официально пока не раскрыли: в случае Стэна поклонники предполагают, что он может исполнить роль Харви Дента, а Йоханссон связывают с Гильдой Дент.

Паттинсон признался, что хочет продолжать играть Бэтмена как можно дольше. По его словам, еще при первом знакомстве со сценарием фильма 2022 года его привлекли необычная атмосфера и возможность по-новому представить давно знакомого персонажа. Актер также назвал Бэтмена самым крутым супергероем — причем, по его выражению, с большим отрывом от остальных.

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  • Роберт Паттинсон: «Бэтмен-2» раскроет Брюса Уэйна так, как его еще не показывали