Доходы авторов и творческих специалистов из-за ИИ могут сократиться на 1 трлн рублей

Потери доходов российских авторов и других представителей творческих профессий из-за распространения искусственного интеллекта к 2030 году могут достичь 1 трлн рублей, сообщил ТАСС.
Такую оценку Высшей школы экономики привела генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на форуме «Дни креативной экономики» в Санкт-Петербурге.
Речь идет о возможном сокращении доходов за период с 2025 по 2030 год. Чупшева уточнила, что 1 трлн рублей — верхняя граница прогноза. При этом оценка не учитывает новые источники заработка, которые могут появиться благодаря ИИ, и экономию, связанную с использованием технологий.
По словам главы АСИ, действующее российское регулирование допускает использование произведений для обучения национальных моделей искусственного интеллекта. При этом правообладатели не могут запретить такое использование, маркировка контента остается добровольной, а обязательные выплаты авторам не предусмотрены.
Чупшева считает, что необходимо определить условия, на которых произведения можно использовать для обучения ИИ, а также механизмы выплаты вознаграждений правообладателям. По ее словам, этот вопрос требует совместной работы представителей креативных индустрий, бизнеса и государства.
Сейчас креативная экономика формирует 4,2% российского ВВП. По данным Чупшевой, за последние пять лет выручка организаций в этом секторе выросла в 2,5 раза и достигла 13,8 трлн рублей, а инвестиции в основной капитал увеличились в 4,3 раза. К 2030 году власти рассчитывают довести долю креативных индустрий в экономике до 6%.