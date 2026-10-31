Доходы авторов и творческих специалистов из-за ИИ могут сократиться на 1 трлн рублей

Речь идет о возможном сокращении доходов за период с 2025 по 2030 год. Чупшева уточнила, что 1 трлн рублей — верхняя граница прогноза. При этом оценка не учитывает новые источники заработка, которые могут появиться благодаря ИИ, и экономию, связанную с использованием технологий.