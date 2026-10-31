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«Битва моторов» с Юрой Борисовым и Иваном Янковским собрала в прокате более 900 млн рублей

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: «Централ Партнершип»

Фильм «Битва моторов» преодолел отметку в 900 млн рублей сборов в российском прокате. Такую сумму лента собрала к 31 октября — на четвертой неделе после премьеры, которая состоялась 8 октября. Блокбастер продолжает удерживаться в тройке лидеров проката.

В центре сюжета — Андрей Нагель, автолюбитель, журналист и гонщик начала XX века. Вместе с инженером Дмитрием Бондаревым он берется за создание первого российского серийного автомобиля «Руссо-Балт». Когда разработка оказывается под угрозой, Нагель решает доказать надежность машины на престижном ралли в Монако.

Главные роли в фильме исполнили Юра Борисов и Иван Янковский. Также в картине снялись Паулина Андреева, Алексей Гуськов, Дарья Муреева, Игорь Грабузов, Ехезкель Лазаров, Сергей Волков, Антон Рогачев и Алексей Розин.

Для Ильи Маланина «Битва моторов» стала второй режиссерской работой после фильма «Ненормальный», вышедшего в 2024 году. Теперь картина приближается к миллиардной отметке сборов.

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  • «Битва моторов» с Юрой Борисовым и Иваном Янковским собрала в прокате более 900 млн рублей