«Битва моторов» с Юрой Борисовым и Иваном Янковским собрала в прокате более 900 млн рублей

В центре сюжета — Андрей Нагель, автолюбитель, журналист и гонщик начала XX века. Вместе с инженером Дмитрием Бондаревым он берется за создание первого российского серийного автомобиля «Руссо-Балт». Когда разработка оказывается под угрозой, Нагель решает доказать надежность машины на престижном ралли в Монако.