«Битва моторов» с Юрой Борисовым и Иваном Янковским собрала в прокате более 900 млн рублей

Фильм «Битва моторов» преодолел отметку в 900 млн рублей сборов в российском прокате. Такую сумму лента собрала к 31 октября — на четвертой неделе после премьеры, которая состоялась 8 октября. Блокбастер продолжает удерживаться в тройке лидеров проката.
В центре сюжета — Андрей Нагель, автолюбитель, журналист и гонщик начала XX века. Вместе с инженером Дмитрием Бондаревым он берется за создание первого российского серийного автомобиля «Руссо-Балт». Когда разработка оказывается под угрозой, Нагель решает доказать надежность машины на престижном ралли в Монако.
Главные роли в фильме исполнили Юра Борисов и Иван Янковский. Также в картине снялись Паулина Андреева, Алексей Гуськов, Дарья Муреева, Игорь Грабузов, Ехезкель Лазаров, Сергей Волков, Антон Рогачев и Алексей Розин.
Для Ильи Маланина «Битва моторов» стала второй режиссерской работой после фильма «Ненормальный», вышедшего в 2024 году. Теперь картина приближается к миллиардной отметке сборов.