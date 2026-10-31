Киану Ривз озвучит самурая в японском кукольном мультфильме «Hidari»

По словам Кавамуры, создатели вдохновлялись фильмами Акиры Куросавы. Когда команда разрабатывала внешность главного героя, режиссер предложил смешать черты актера Тосиро Мифунэ, известного по самурайским фильмам Куросавы, и Киану Ривза, а затем состарить получившийся образ. После этого Ривз стал главным кандидатом на роль. Продюсерам удалось связаться с актером и организовать для него просмотр пилота. Примерно через неделю команда получила ответ с предложением провести видеозвонок.