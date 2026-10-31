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Киану Ривз озвучит самурая в японском кукольном мультфильме «Hidari»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: «Экспонента Фильм»

Киану Ривз присоединился к японскому полнометражному мультфильму «Hidari», выполненному в технике покадровой кукольной анимации. Актер озвучит главного героя — самурая, сообщило Variety.

Режиссер проекта Кавамура Масаси рассказал на Токийском международном кинофестивале, что Ривз согласился участвовать после просмотра короткого пилотного фильма.

По словам Кавамуры, создатели вдохновлялись фильмами Акиры Куросавы. Когда команда разрабатывала внешность главного героя, режиссер предложил смешать черты актера Тосиро Мифунэ, известного по самурайским фильмам Куросавы, и Киану Ривза, а затем состарить получившийся образ. После этого Ривз стал главным кандидатом на роль. Продюсерам удалось связаться с актером и организовать для него просмотр пилота. Примерно через неделю команда получила ответ с предложением провести видеозвонок.

Проект заинтересовал и режиссера фильма «RRR» С.С.Раджамули. Кавамура встретился с ним на фестивале анимации в Анси, показал ему «Hidari», и они около получаса обсуждали, как устроено производство картины. По словам японского режиссера, Раджамули был впечатлен работой и расспрашивал о технологии создания мультфильма.

Первые материалы «Hidari» команда сняла около трех лет назад. Короткометражный ролик, созданный на собственные средства и при поддержке краудфандинга, выложили на YouTube. По данным Кавамуры, он набрал около 5,3 млн просмотров и помог привлечь примерно 120 тыс. подписчиков, многие из которых живут за пределами Японии.

Видео: HIDARI/YouTUbe

В основе проекта — сочетание резьбы по дереву, покадровой анимации и исторической драмы. Создатели подчеркивают, что воспринимают «Hidari» не только как авторский мультфильм, но и как экшн. Сейчас команда продолжает искать финансирование, гранты и зарубежных партнеров по дистрибуции. Ранее переговоры с американской компанией, предложившей полностью профинансировать производство в обмен на все права на фильм, зашли в тупик.

Режиссером, сценаристом и автором идеи выступает Кавамура Масаси, его сорежиссер — Огавa Ику. Проект поддерживает японская программа Film Frontier, которая помогает местным кинематографистам развивать проекты и выходить на международный рынок.

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  • Киану Ривз озвучит самурая в японском кукольном мультфильме «Hidari»