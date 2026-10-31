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Картину Василия Кандинского «Подчеркнутые углы» предварительно оценили в рекордные 80 млн долларов

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Wassily Kandinsky/Distinguished European Collection/Christie's

Полотно Василия Кандинского «Betonte Ecken» («Подчеркнутые углы») выставят на торги аукционного дома Christie’s в Нью-Йорке.

Аукцион состоится 17 ноября, а предварительная оценка работы составляет 60–80 млн долларов. Если картину продадут по верхней границе этой суммы, она может установить новый ценовой рекорд для произведений художника.

Кандинский написал картину маслом в Веймаре в декабре 1922-го — январе 1923 года. Размер полотна — 130 на 130 сантиметров. Работа подписана монограммой художника и датирована.

История картины насчитывает несколько перепродаж: впервые ее выставили на аукцион в 1926 году. Нынешние владельцы приобрели полотно на торгах Sotheby’s в 1986-м. Теперь оно вновь появится на рынке спустя 40 лет.

Недавно картину Василия Кандинского «Красочная жизнь» продали на аукционе Christie’s в Лондоне более чем за 31,5 млн фунтов стерлингов (3,5 млрд рублей). Торги продлились всего около шести минут. Итоговая цена превысила ожидания продавцов. Аукционный дом предполагал, что полотно купят за 2–2,7 млрд рублей.

Василий Кандинский — идеолог абстракционизма и выдающийся художник-авангардист родом из Москвы. Он написал «Красочную жизнь» во Франции в 1907 году. На картине Кандинский изобразил яркий, похожий на сон пейзаж с нарядно одетыми фигурами людей, вдохновленный поездкой на Урал к народу коми.

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  • Картину Василия Кандинского «Подчеркнутые углы» предварительно оценили в рекордные 80 млн долларов