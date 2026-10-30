Джеймс Франко допрашивает Роба Лоу в сталинских застенках в трейлере «Признания»

На ютуб-канале The Daily Wire опубликовали трейлер фильма «Признание», в котором снялись Роб Лоу и Джеймс Франко. Драма выйдет на стриминге 11 ноября.
Она расскажет историю профессора литературы по имени Алексей, которого арестуют в 1938 году в Москве. Мужчина подвергается допросу со стороны его блестящего и жестокого бывшего студента Владимира.
Роль Алексея в картине исполнил Лоу. Франко предстал в образе Владимира. Трейлер показал фрагмент встречи героев на Лубянке. Во время нее Алексей рассказывает, как его вытащили из постели и привезли на допрос.
Из ролика зрители узнают, что профессора обвиняют по статье о контрреволюционной деятельности. «Сегодня у тебя есть возможность продемонстрировать свою верность народу», — говорит ему герой Франко. «Я бы хотел знать, почему я здесь», — отвечает ему Алексей. «Конечно же, но ты же уже знаешь, не правда ли?» — заявляет Владимир.
Фильм поставил чешский режиссер Вацлав Маргоуль, известный по картине «Раскрашенная птица». Сценарий написал Бен Шапиро. В актерский состав вошли Ник Нолте, Дженнифер Джейсон Ли, Брэд Дуриф, Коди Смит-МакФи, Эмиль Хирш, Дин Норрис, Колин Бейтс и Ричард Брейк.