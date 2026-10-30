Джеймс Франко допрашивает Роба Лоу в сталинских застенках в трейлере «Признания»

Из ролика зрители узнают, что профессора обвиняют по статье о контрреволюционной деятельности. «Сегодня у тебя есть возможность продемонстрировать свою верность народу», — говорит ему герой Франко. «Я бы хотел знать, почему я здесь», — отвечает ему Алексей. «Конечно же, но ты же уже знаешь, не правда ли?» — заявляет Владимир.