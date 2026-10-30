«Долгий день уходит в ночь» может стать последним фильмом в карьере Джессики Лэнг

Двукратная обладательница «Оскара» Джессика Лэнг заявила в интервью Rolling Stone, что ее карьера «подходит к концу». Фильм «Долгий день уходит в ночь» может стать последним для актрисы.
77-летняя артистка поделилась, что ее новый проект — «это, возможно, неплохой способ закончить карьеру». Лэнг сыграла в картине Мэри Тайрон — супругу стареющего актера, которая живет с тяжелой наркотической зависимостью.
Роль Тайрон считается одной из самых сложных в истории американской драматургии. В фильме Сидни Люмета 1962 года в образе этого персонажа появилась Кэтрин Хепберн. Лэнг же сыграла героиню в театре, за что получила премию «Тони» в 2016 году. Теперь она повторит эту роль в киноленте Джонатана Кента.
Лэнг призналась, что в ее графике пока нет других фильмов. Актриса планирует участие в паре проектов, но все они «находятся в разработке уже очень давно». «Они могут состояться, а могут и нет», — пояснила Джессика.
Лэнг рассказала, как хотела бы остаться в памяти зрителей. Артистка надеется, что ее будут помнить «за хорошие роли, за хорошие фильмы, за то, что была честной актрисой».
«Мне невероятно повезло. Я люблю играть, и у меня были десятилетия, чтобы заниматься тем, что доставляло радость. Порой было сложно совмещать семью, карьеру, съемки и возить детей туда-сюда. Но все это было прекрасным приключением. Я так благодарна, что мне выпала такая возможность», — сказала она.
Джессика Лэнг начала свою актерскую карьеру в 1976 году с главной роли в фильме «Кинг-Конг». За нее она получила награду «Лучшая новая звезда года» на церемонии «Золотой глобус». После этого она четырежды претендовала на «Золотой глобус» и шесть раз была номинирована на «Оскар».
За роли в фильмах «Тутси» и «Голубое небо» актриса удостоилась «Оскара». Она также девять раз была номинанткой на премию «Эмми» и трижды получила ее за работу в сериалах «Серые сады» и «Американская история ужасов». В последние годы актриса реже стала появляться на экране. Съемки «Долгий день уходит в ночь» завершились еще в 2022 году.