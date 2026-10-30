«Долгий день уходит в ночь» может стать последним фильмом в карьере Джессики Лэнг

Роль Тайрон считается одной из самых сложных в истории американской драматургии. В фильме Сидни Люмета 1962 года в образе этого персонажа появилась Кэтрин Хепберн. Лэнг же сыграла героиню в театре, за что получила премию «Тони» в 2016 году. Теперь она повторит эту роль в киноленте Джонатана Кента.