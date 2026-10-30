Джонни Депп выступил на концерте группы Aerosmith

Американский актер Джонни Депп неожиданно принял участие в концерте группы Aerosmith. Об этом сообщил Independent.
Гитарист коллектива Джо Перри, который вместе с Деппом входит в бэнд Hollywood Vampires, представил коллегу публике на шоу 29 октября в Калифорнии. Он заявил, что Депп находится «здесь, во всей красе».
Зрители встретили актера бурными аплодисментами, после чего тот исполнил на гитаре песню «Train Kept A‑Rollin’». Выступление Деппа предваряло заключительный номер вечера — исполнение трека «Walk This Way».
Депп был не единственным специальным гостем на концерте. На сцену во время шоу также вышел Дэйв Грол, легенда рок-групп Foo Fighters и Nirvana. Он большую часть вечера играл на барабанах.
Кроме того, в концерте поучаствовали актрисы Лив Тайлер и Алисия Сильверстоун. Они вышли к публике после того, как на экранах показали видеоклип 1994 года на песню «Crazy» с их участием.
«Лив, мы были совсем маленькими детьми. А сегодня мы привели сюда наших маленьких детей. И Лив — настоящая дочь Стивена Тайлера», — сказала со сцены Сильверстоун.
Среди участниц шоу были также Энн и Нэнси Уилсон из группы Heart. Они спели песню Ареты Франклин «Never Loved a Girl» вместе с Aerosmith и представили собственную интерпретацию песни «Janie’s Got a Gun» 1989 года.
Дань уважения коллегам из Aerosmith отдали участники The Black Crowes. Фронтмен группы Крис Робинсон вспомнил, как Aerosmith поддержали их на раннем этапе карьеры, взяв с собой в стадионный тур. Он поблагодарил коллег за это.
Аксель Роуз и Слэш из Guns N’ Roses отыграли свой собственный сет. В него вошли песни Aerosmith «Nobody’s Fault», «Last Child» и «Seasons of Wither».
Aerosmith даст еще один концерт в Калифорнии. Шоу запланировано на 1 ноября, оно пройдет в Hollywood Bowl.